サイクリング用品ブランド「EKOI（エコイ）」から夏のライドを快適にするEKOI最新ラインナップが入荷！
夏本番を前に、EKOIの春夏向け最新アイテムが一挙に入荷しました。
今回のコレクションは「軽さ・通気性・快適性」をキーワードに、厳しい暑さの中でもライダーのパフォーマンスを支える機能性を追求。
高温下でのライドを快適にするジャージやベースレイヤー、グローブをはじめ、気温変化への対応に便利なベストやウィンドブレーカーまで、幅広いラインナップが揃いました。
それぞれの特徴や注目ポイントとともに、この夏おすすめのアイテムをご紹介します。
▼詳細はEKOI公式サイトにて公開中です。
https://shifta.jp/ekoi/news-archive/detail/1039/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352422/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352422/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社アキボウ
今回のコレクションは「軽さ・通気性・快適性」をキーワードに、厳しい暑さの中でもライダーのパフォーマンスを支える機能性を追求。
高温下でのライドを快適にするジャージやベースレイヤー、グローブをはじめ、気温変化への対応に便利なベストやウィンドブレーカーまで、幅広いラインナップが揃いました。
それぞれの特徴や注目ポイントとともに、この夏おすすめのアイテムをご紹介します。
▼詳細はEKOI公式サイトにて公開中です。
https://shifta.jp/ekoi/news-archive/detail/1039/
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