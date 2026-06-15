Ticketbay、世界中のファンに向けたK-POPコンサートチケットの安全な購入手段を拡充

エスクロー方式を採用したマーケットプレイスは、海外ユーザー向けの安全な取引を支援

韓国・ソウル、2026年6月15日 /PRNewswire/ -- K-POPコンサートなどのライブパフォーマンスを目的に韓国を訪れる各国のファンは、取引の安全性や利便性向上を目指して設計されたチケット転売サービスを利用できるようになりました。韓国のチケット転売プラットフォーム「Ticketbay」は、先日グローバルサービスを開始し、海外ユーザー向けにエスクロー（第三者）決済による取引や多言語サポートを行っています。



[Photo] Ticketbay Global Service Homepage



韓国のチケット販売プラットフォーム大手の多くが国内の本人確認システムに依存しているため、公式のチケット購入ルートを利用しようとする海外のファンにとって大きな障壁となっています。その結果、海外のファンは、ソーシャルメディアプラットフォームを通じた取引に頼ることが多くありました。こうした取引では、支払いを済ませたにもかかわらずチケットが届かない、あるいは偽造や重複したチケットを送られて会場への入場を拒否されるといったリスクが購入者に生じる可能性があります。

Ticketbayのグローバルサービスは、より安全な取引体制を通じてこうした懸念に対処するよう設計されています。このプラットフォームの根幹となるのは、エスクロー方式の決済システムです。Ticketbayでは、チケットの配送が無事完了して購入が確認されるまで購入者の支払いを保留し、取引が完了した後にのみ販売者へ代金を支払っています。この仕組みにより、前金を受け取った後に売り手が連絡を絶ったり、無効なチケットを送付したりするといった、ソーシャルメディア上での非公式な取引にありがちなリスクを防止できます。

このプラットフォームでは、エスクロー方式による保護に加え、さらなる安全対策を提供しています。公演が正式に中止となった場合、お客様に購入金額の全額が返金されます。また、Ticketbayでは、同プラットフォームで購入したチケットを提示したにもかかわらず、会場への入場を拒否された場合に返金を受けることができる有料補償サービスも、オプションで提供しています。公演鑑賞を目的に頻繁に韓国を訪れる外国人観光客にとって、航空券の購入や宿泊の手配を含め、これはさらなる安心感と保護の手段となります。

また、このサービスは海外ユーザーにとっても決済の利便性を高めています。クレジットカードに加え、PayPal、WeChat Pay、Alipayでの支払いも可能です。これにより、お客様は別途為替手続きを行うことなく、使い慣れた決済方法をご利用いただけます。カスタマーサポートは英語、日本語、中国語に対応しており、配送は国際配送とソウルでの現地受け取りのいずれもご利用いただけます。

Ticketbayのグローバルサービスは、サービス開始から1ヶ月足らずでサイト訪問者数約7万人を記録し、69ヶ国から2,000件以上の新規登録を集めました。なかでも、日本、中国、米国、インドネシア、シンガポールからの利用者が最も多くなっています。

Ticketbayの担当者は、「K-POPのコンサートやライブイベントを目的に韓国を訪れる海外のファンが増えるにつれ、言語や場所を問わず、ファンが安全にチケットの売買を行える信頼できるプラットフォームへの需要が高まっています。エスクローによる取引保護、多言語対応、そして便利な国際決済オプションを組み合わせることで、全世界のファンがK-POPコンサートや韓国のライブパフォーマンスをより手軽に楽しめるよう努めてまいります」と述べています。

Ticketbayのグローバルサービスは、www.ticketbayglobal.com にてご利用いただけます。

（日本語リリース：クライアント提供）

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