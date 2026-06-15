GMI CloudとMagna AIが提携し、グローバルなソブリンAIインフラを拡大

カリフォルニア州サンノゼ、2026年6月12日 /PRNewswire/ -- AIネイティブGPUクラウドインフラストラクチャのリーダーであるGMI Cloudは、Magna AIとの戦略的提携を発表し、ソブリンAIファクトリー（AIF）のグローバルネットワークを共同で設計、展開、拡張していくことを明らかにしました。このイニシアチブは、長期的なデジタル主権の実現に向けて設計された、安全かつ高性能なAIインフラを求める政府、企業、および各国のAIプログラムを支援するものです。





この提携は当初、マレーシア、ベルギー、ルーマニアでのプロジェクトに重点を置き、中東およびアフリカ全域での展開も現在計画中です。次世代のNVIDIA Vera Rubin NVL72アーキテクチャを基盤とするこれらの「AIファクトリー」は、ソブリンAIインフラ、GPUクラウドサービス、およびAIセキュリティ機能を提供し、大規模なAIトレーニング、推論、エージェント型AIアプリケーション、ならびにナショナルAIプラットフォームを支援します。

各国がAIへの投資を加速させるなか、データの現地管理、国内規制への準拠、および外国資本によるプラットフォームへの依存低減を可能にするインフラへの需要が高まっています。各国政府は、AIの計算能力を、経済成長、技術競争力、そして国家のレジリエンスにとって不可欠な戦略的資産であると捉えるようになってきています。

「各国政府は、AIインフラを戦略的な国家資産としてますます認識するようになっています」と、GMI Cloudの最高経営責任者（CEO）であるAlex Yehは述べています。「私たちの使命は、各国がイノベーション、セキュリティ、そして長期的な競争力を実現するソブリンAIプラットフォームの設計、構築、運用を支援することです。私たちは、ソブリンAIが将来の経済発展の基盤となるものと確信しています。」

今回の提携により、複数の業界リーダーが互いの強みを補完しあうことができます。GMI Cloudは、AIネイティブなGPUクラウドインフラストラクチャ、AIファクトリーの導入、および大規模な推論運用において、実績ある専門知識を提供しています。Magna AIは、インフラストラクチャ、アプリケーション、サービスを統合し、拡張性のあるソブリンAIモデルへと発展させるエンドツーエンドのAI変革プラットフォームを提供します。 Trend Microのサイバーセキュリティに関する専門知識と、Wistron Digital Technology Holding Companyのハードウェア製造およびシステム統合における豊富なノウハウが相まって、両社の連携はさらに強化されています。

「ソブリンAIは、将来の経済的・技術的競争力の基盤となりつつあります」と、Magna AIの最高経営責任者（CEO）である Moataz BiAali博士は述べています。 「GMI Cloudと連携し、安全で耐障害性が高く、拡張性のあるソブリンAIインフラを通じて、各国がAIの導入を加速できるよう支援しています。」

両社はすでに、用地評価、インフラアーキテクチャ、コンプライアンス要件、段階的な導入戦略などを網羅した共同計画作業に着手しており、今年後半にも着工が開始される見込みです。

（日本語リリース：クライアント提供）

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