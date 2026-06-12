株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、リフォーム会社・地域工務店・外装・水回り・内装・屋根工事会社の中小企業に向けたM&A・事業承継の相談窓口「リフォームM&A総合センター」を開設しました。

対象は、住宅リフォーム会社、地域工務店、外壁塗装・外装会社、水回り・設備会社、内装・原状回復会社、屋根・防水工事会社、電気・設備工事会社、建材・住設販売会社など、リフォーム関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

リフォームM&A総合センターでは、会社譲渡や事業承継を検討する譲渡企業様から、相談料・着手金・中間金・企業価値診断料・成功報酬をいただきません。

URL：https://reform-ma-center.jp/

■開設の背景

リフォーム業界では、経営者の高齢化、後継者不在、職人・現場監督の不足、協力会社網の維持、材料高騰、保証・アフター対応など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

リフォーム会社の価値は、決算書の利益だけでは十分に伝わりません。現調、見積、追加変更、完工、アフターまでの再現性、案件別粗利、受注残、職人・協力会社・番頭機能、OB施主や管理会社との関係、保証対応履歴まで整理することが重要です。

リフォームM&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、リフォーム業界ならではの譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

リフォームM&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・相談料：0円

・着手金：0円

・中間金：0円

・企業価値診断料：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■リフォーム会社のM&Aで整理すべき論点

リフォーム会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「現場、顧客、協力会社、保証対応をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・現調写真、積算根拠、一式見積比率、追加変更、案件別粗利

・完工高、受注残、未成工事、外注比率、材料高騰の価格転嫁

・現場監督、番頭、職人、協力会社、一人親方、足場・設備・電気・塗装・防水の連携

・OB施主、紹介元、管理会社、不動産会社、リピート率

・建設業許可、主任技術者、有資格者、石綿事前調査、産廃マニフェスト、安全書類

・施工保証、リフォーム瑕疵保険、アフター履歴、是正対応台帳

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：リフォームM&A総合センター

URL：https://reform-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：住宅リフォーム会社、地域工務店、外装、水回り、内装、屋根、防水、設備、建材・住設関連会社など

特徴：リフォーム業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月2日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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