Prism Telecom、東京で多次元コア製品を展示、次世代通信ネットワーク融合イノベーションを牽引

東京、2026年6月11日 /PRNewswire/ -- 日本・東京、2026 年 6 月 10 日～12 日 - 通信アンテナ・ソリューションのグローバルメーカーである Prism Telecom は、東京・幕張メッセで開催された Interop26 東京に出展し、多次元製品群と中核技術成果を紹介しています。会場ではモバイル通信、マイクロ波伝送、DASシステム、衛星通信、光モジュール、屋内分散型 CPE に至る各種ソリューションを展示し、同社が保有する「空・陸・衛星統合」一体型対応力を全面的にアピールしました。



日本・東京、2026年6月10日～12日 - グローバル通信アンテナソリューションメーカーのPrism Telecomは、東京・幕張メッセで開催されたInterop26東京に出展。



日本の通信市場は技術の壁が高く、性能基準が厳しく、設置環境が複雑という特徴があり、都市部の超高密度ネットワーク、複数事業者によるインフラ共有、建物内の電波カバレッジ確保、ミリ波バックホールといった課題が顕在化しています。これらの課題に対応するため Prism は、次世代通信ネットワーク向けに適した製品を中心に展示しています。 ・U6G 256TR Massive MIMO アンテナフィルタユニット（AFU）：大容量 5G シナリオ向けに設計、超高集積化と省エネ性能最適化を実現 ・3 ビーム 6 ポートルンバーグレンズアンテナ：高精度なマルチビームカバレッジを実現、周波数利用効率を大幅に向上 ・相当径 0.45m Ka バンドフェーズドアレイ広帯域端末：衛星通信に求められる小型化・広帯域・高速指向追従の厳しい仕様に適合 ・80G マイクロ波リンク：都市圏・エッジ環境向け超高速マイクロ波バックホールソリューションを提供 ・屋内 CPE / 屋外 CPE：屋内・屋外の FWA やマルチバンド融合ネットワークに柔軟に対応

さらにブースには RRU 搭載型 3 セクタークラスターアンテナ、超薄型透明屋内無指向性シーリングアンテナ、超多バンド円筒指向性アンテナ、アンテナ姿勢検知ユニット（ASU）、光トランシーバーなども展示され、Prism の豊富な通信製品ラインナップとカスタマイズ対応力が示すことが出来ました。これらのソリューションは周波数利用効率、設置柔軟性、複数システム統合の面でブレイクスルーを達成し、日本の都市高密度環境や複数通信事業者が共存する複雑な現場ニーズに的確に応えます。

Prism の担当者は次のように述べています。「日本は世界でも技術要求水準の極めて高い通信市場の一つです。当社は現地顧客が求める最高水準の性能と高信頼性を最重要視しています。今回の展示は、Prism の空・陸・衛星統合に関する技術力を示すだけでなく、日本市場に長期的に貢献する姿勢を表明する場でもあります。今後多くのパートナーと協力関係を深め、5G および次世代通信ネットワークの構築を共に推進していきたいと考えています。」

Prism Telecom について

Prism Telecom は通信アンテナおよび RF ソリューションを専門とする企業で、本社はフィンランドにあり、ヨーロッパを中心に世界中の顧客に高信頼性の通信インフラ製品とサービスを提供することを理念としています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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