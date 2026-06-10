「コンベアシステム市場規模、シェア、動向、2033年までの世界予測」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）の英文調査報告書「コンベアシステム市場規模、シェア、動向、2033年までの世界予測-Conveyor System Market - Global Forecast to 2033」の販売を2026年6月10日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
コンベアシステム市場規模は、2026年の102億7,000万米ドルから2033年には146億4,000万米ドルに成長し、年平均成長率（CAGR）5.2%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
調査範囲：
本調査は、様々なセグメントにわたるコンベアシステム市場を対象としています。市場規模と各セグメントにおける将来の成長可能性を推定することを目的としています。また、主要市場プレーヤーの企業プロファイル、製品および事業内容に関する主要な考察、最近の動向、買収などを含む、詳細な競合分析も行っています。
本調査レポートは、コンベアシステム市場を、業界（小売・流通、食品・飲料、自動車、電子機器、鉱業、空港）、タイプ（ベルト式、ローラー式、オーバーヘッド式、フロア式、パレット式、クレセント式、ケーブル式、バケット式、その他）、コンポーネント、操作方法（自動、半自動、手動）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他地域）別に分類しています。
レポートの範囲は、コンベアシステム市場の成長に影響を与える主要な要因（推進要因、阻害要因、課題、機会など）に関する詳細な情報を網羅しています。主要業界プレーヤーの詳細な分析では、各社の事業概要、ソリューション、サービス、主要戦略に関する洞察を提供します。本レポートでは、コンベアシステム市場に関連する契約、提携、協定、製品・サービスの発売、合併・買収、および最近の動向について取り上げています。また、コンベアシステム市場のエコシステムにおける中小企業／スタートアップ企業の競合分析も行っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351955/images/bodyimage1】
レポート概要
コンベアシステム市場 - 産業（小売・流通、食品・飲料、自動車、電子機器、鉱業、空港）、タイプ（ベルト、ローラー、オーバーヘッド、フロア、パレット、クレセント、ケーブル、バケット）、コンポーネント、運用、地域別 - 2033年までの世界予測
Conveyor System Market by Industry (Retail & Distribution, Food & Beverage, Automotive, Electronic, Mining, & Airport), Type (Belt, Roller, Overhead, Floor, Pallet, Crescent, Cable, Bucket) Component, Operation, & Region - Global Forecast to 2033
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mnmat4933/
お問合せ先
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
SEMABIZは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
MarketsandMarkets出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
年間サブスクリプションサービス『KnowledgeStore』
https://semabiz.co.jp/subscription/knowledgestore/
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
コンベアシステム市場規模は、2026年の102億7,000万米ドルから2033年には146億4,000万米ドルに成長し、年平均成長率（CAGR）5.2%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
調査範囲：
本調査は、様々なセグメントにわたるコンベアシステム市場を対象としています。市場規模と各セグメントにおける将来の成長可能性を推定することを目的としています。また、主要市場プレーヤーの企業プロファイル、製品および事業内容に関する主要な考察、最近の動向、買収などを含む、詳細な競合分析も行っています。
本調査レポートは、コンベアシステム市場を、業界（小売・流通、食品・飲料、自動車、電子機器、鉱業、空港）、タイプ（ベルト式、ローラー式、オーバーヘッド式、フロア式、パレット式、クレセント式、ケーブル式、バケット式、その他）、コンポーネント、操作方法（自動、半自動、手動）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他地域）別に分類しています。
レポートの範囲は、コンベアシステム市場の成長に影響を与える主要な要因（推進要因、阻害要因、課題、機会など）に関する詳細な情報を網羅しています。主要業界プレーヤーの詳細な分析では、各社の事業概要、ソリューション、サービス、主要戦略に関する洞察を提供します。本レポートでは、コンベアシステム市場に関連する契約、提携、協定、製品・サービスの発売、合併・買収、および最近の動向について取り上げています。また、コンベアシステム市場のエコシステムにおける中小企業／スタートアップ企業の競合分析も行っています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351955/images/bodyimage1】
コンベアシステム市場 - 産業（小売・流通、食品・飲料、自動車、電子機器、鉱業、空港）、タイプ（ベルト、ローラー、オーバーヘッド、フロア、パレット、クレセント、ケーブル、バケット）、コンポーネント、運用、地域別 - 2033年までの世界予測
Conveyor System Market by Industry (Retail & Distribution, Food & Beverage, Automotive, Electronic, Mining, & Airport), Type (Belt, Roller, Overhead, Floor, Pallet, Crescent, Cable, Bucket) Component, Operation, & Region - Global Forecast to 2033
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/mnmat4933/
お問合せ先
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
SEMABIZは日本の正規代理店としてレポートおよび年間サブスクリプションサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
MarketsandMarkets出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/marketsandmarkets-reports/
年間サブスクリプションサービス『KnowledgeStore』
https://semabiz.co.jp/subscription/knowledgestore/
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
プレスリリース詳細へ