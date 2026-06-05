「日本カーリング選手権大会 横浜2026」 昨年に引き続きノジマがトップパートナーとして大会をサポート
株式会社ノジマ（代表執行役社長 野島廣司 以下「ノジマ」）は、2026年６月７日から開催される「日本カーリング選手権大会 横浜2026」のトップパートナーとして協賛いたします。協賛を実施するのは昨年に引き続き２回目となります。横浜開港170周年を迎える2029年に世界選手権の招致を目指し、普及活動を実施している横浜市とともにカーリングを盛り上げ、横浜がカーリングの大会における聖地となるよう、全面的に応援してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351454/images/bodyimage1】
■「日本カーリング選手権大会 横浜2026」開催概要
◆大会名称：「日本カーリング選手権大会 横浜2026」
◆開催日：2026年６月７日（日）～６月14日（日）（8日間）
◆会場：横浜ＢＵＮＴＡＩ(横浜市中区不老町2丁目7番1)
◆主催：公益社団法人 日本カーリング協会
◆共催：横浜市、公益財団法人横浜市スポーツ協会
◆参加チーム：男女各10チーム計20チーム
◆大会公式サイト：https://japan-curling.yokohama/
日本初の首都圏アリーナ開催となった「日本カーリング選手権大会 横浜2025」に続き、トップパートナーとしてサポートいたします。
※参考：2024年６月17日プレスリリース
日本カーリング選手権大会 横浜2025 ノジマがトップパートナーに決定
https://www.nojima.co.jp/news/category/press/301813/
また６月13日（土）～6月14日（日）のプレーオフではノジマブースを設置します。
■ブース開催概要
６月13日(土)・14日(日)に会場となる横浜BUNTAIにてノジマブースを設置いたします。
ブースではアンケートにお答えいただいたお客様の中から抽選で豪華景品が当たるキャンペーンを開催、ご参加いただいたお客様にはノジマ店頭で使えるクーポンを配布いたします。
配信元企業：株式会社ノジマ
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■「日本カーリング選手権大会 横浜2026」開催概要
◆大会名称：「日本カーリング選手権大会 横浜2026」
◆開催日：2026年６月７日（日）～６月14日（日）（8日間）
◆会場：横浜ＢＵＮＴＡＩ(横浜市中区不老町2丁目7番1)
◆主催：公益社団法人 日本カーリング協会
◆共催：横浜市、公益財団法人横浜市スポーツ協会
◆参加チーム：男女各10チーム計20チーム
◆大会公式サイト：https://japan-curling.yokohama/
日本初の首都圏アリーナ開催となった「日本カーリング選手権大会 横浜2025」に続き、トップパートナーとしてサポートいたします。
※参考：2024年６月17日プレスリリース
日本カーリング選手権大会 横浜2025 ノジマがトップパートナーに決定
https://www.nojima.co.jp/news/category/press/301813/
また６月13日（土）～6月14日（日）のプレーオフではノジマブースを設置します。
■ブース開催概要
６月13日(土)・14日(日)に会場となる横浜BUNTAIにてノジマブースを設置いたします。
ブースではアンケートにお答えいただいたお客様の中から抽選で豪華景品が当たるキャンペーンを開催、ご参加いただいたお客様にはノジマ店頭で使えるクーポンを配布いたします。
配信元企業：株式会社ノジマ
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