株式会社アグロス・カワモト（本社：京都府木津川市／代表取締役：河本 英樹）は、京都・奈良で展開する園芸店「愛栽家族」の新たな取り組みとして、自社ECサイト「愛栽かぞくオンラインショップ」を本格始動いたしました。

創業は昭和27年。 肥料商から始まった当社は、長年にわたり地域密着の園芸店として、農業資材・園芸資材の販売、野菜苗・花苗の生産直売、ガーデンシッター事業などを行ってきました。 現在は、約1500坪の自社ハウスにて、年間300種類以上・約100万ポットの苗を生産。 少量多品種生産を活かし、一般流通ではなかなか出会えない品種提案にも取り組んでいます。

「売る」ではなく、“育てる楽しさ”を届けたい

愛栽家族では、これまで日々の接客や苗づくり・土づくりを通して、「植物を育てる楽しさ」を伝えてきました。 一方で、 • 遠方でお店に来られない方 • ご高齢などにより外出が難しくなった方 • 家庭菜園や植物に興味を持ち始めた方 など、もっと幅広い方へこの楽しさを届けたいという想いから、オンラインショップ事業をスタートしました。

当社では、ECサイトを単なる“販売チャネル”とは考えていません。商品を並べて売る場所ではなく、愛栽家族の考え方や、植物を育てる時間の楽しさを伝える「新しい接点」として運営していきます。 また、オンラインショップでは、“本当に良いと思えるものを厳選して届ける”ことを大切にしています。 ただ商品数を増やすのではなく、 • 育てやすい • 失敗しにくい • 初心者でも取り組みやすい • 実際に現場で良かった と感じたものを中心に取り扱い、園芸に対する「難しそう」というイメージを、もっと楽しく身近なものへ変えていきたいと考えています。

今は、見た目や効率ばかりが求められる時代かもしれません。でも植物は、人の思い通りには育ちません。 だからこそ、手をかけ、変化に気づき、時間をかけて育てる面白さがあります。 “難しそうだった園芸”を、“やってみたくなる園芸”へ―。愛栽家族は、植物を育てる時間を通して、今の時代だからこそ大切にしたい、人らしい豊かさや、植物のある暮らしを届けていきたいと考えています。

「もう一つの愛栽かぞく」を目指して

実店舗は、これまで通り地域のお客様に向けた場所。そしてECは、全国のお客様へ向けた新しい入口として、“もう一つの愛栽かぞく”を目指していきます。 オンラインショップやSNSでは、 • 育て方のコツ • 家庭菜園の楽しみ方 • おすすめ商品の紹介 • お店や農場の裏側 • 季節ごとの植物の楽しみ方 などを発信していきます。 現在SNSでは、園芸初心者の新米スタッフが、実際に庭づくりへ挑戦する様子を発信しています。 「苗ってどう選ぶの？」 「土って何を使えばいい？」 「ちゃんと育つのかな？」 そんな初心者ならではの悩みや試行錯誤も含め、“育てながら学ぶ家庭菜園”として、リアルな園芸の楽しさを届けています。 また今後は、店舗で実際に寄せられる相談や日々の現場経験をもとに、SNSや動画などを通して、植物や家庭菜園をもっと身近に感じてもらえるような発信も行っていきたいと考えています。完成されたものだけではなく、失敗や学びも含めて発信することで、植物をもっと身近に感じてもらえるコンテンツを目指しています。

「育てる・食べる・楽しむ」へ

現在は苗や園芸資材を中心に展開していますが、今後は、 • 初めてでも取り組みやすい栽培セット • 自社農場「燦燦ファーム」で育てた新鮮な青果物 • 植物を贈る楽しさを提案するギフト商品 など、植物をもっと身近に感じてもらえるラインナップを増やしていく予定です。 さらに今後は、子ども向け食育企画や、季節を楽しむ寄せ植えのサブスクリプションなど、「育てること」を通して、人や暮らしがつながる取り組みにも力を入れていきます。

代表メッセージ

植物を育てる時間は、人の心を豊かにしてくれるものだと思っています。 これまで地域のお客様に支えていただきながら培ってきた経験や想いを、今度はオンラインを通して全国へ届けていきたいと考えています。 植物を育てることは、難しいと思われがちです。 だからこそ、“これならやってみたい”と思えるきっかけや、“育てるって面白い”と思える体験を届けていきたいと思っています。 実店舗ともつながりながら、“もう一つの愛栽かぞく”として、長く親しんでいただける場所を育てていきます。

会社概要

会社名：株式会社アグロス・カワモト ブランド名：愛栽かぞく 代表者：河本 英樹 所在地：京都府木津川市山城町平尾三所塚27 創業：昭和27年 事業内容：農業資材・園芸資材の販売、野菜苗・花苗の生産直売、ガーデンシッター事業 ほか

愛栽家族公式サイト：https://aisaikazoku.com/ 愛栽かぞくオンラインショップ：https://aisaikazoku.myshopify.com/ 愛栽家族 greenlife Instagram：https://www.instagram.com/aisaikazoku.greenlife/