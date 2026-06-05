NIANCE、製品の枠を超え、世界規模の美容・長寿エコシステムへと事業を拡大





チューリッヒ, 2026年6月4日 /PRNewswire/ -- スイスの高級美容ブランドNIANCEは、スキンケア、サプリメントによる栄養補給、診断、トリートメント、リカバリー、ウェルネス体験を組み合わせた統合型の美容・長寿エコシステムを立ち上げ、新たな成長段階に入ります。



HOUSE OF NIANCE ZURICH



NIANCEは、科学的根拠に基づいて健やかな加齢を支えるアプローチで知られ、過去10年間にわたり、美しさとウェルビーイングを支える製品を開発してきました。チューリッヒ、上海、キプロスで新拠点を開設する同社は現在、製品を中心とする美容ブランドから、製品とサービスを包括的に組み合わせたエコシステムへと進化しています。

NIANCE Switzerland社長のYvette Ettemaは、次のように述べています。「美容と長寿を包括的に捉える考え方は、常にNIANCEのDNAの一部でした。私たちは、健やかな加齢を支えるために開発された先進的なスキンケア製品とサプリメントから出発しました。現在、私たちはこの理念を、製品、トリートメント、ウェルビーイングプログラムを連携させた完全統合型の体験へと発展させています。」

House of NIANCE Zurichは、一人ひとりに合わせた肌分析、先進的なフェイシャルおよびボディリチュアル、サプリメントによる栄養補給を提供する、美容と長寿に関する新たなコンセプトです。代表的なメニューには、Epigenetic Longevity Renewal Facial、Swiss Glacier Longevity Ritual、ストレス回復セラピー、マイクロバイオーム回復プログラム、ボディラインを整えるための活性化トリートメントなどがあります。同ブランドはまた、上海の外灘にNIANCE Beauty & Longevity Centerを、キプロスにArarat Wellness Powered by NIANCE Switzerlandを開設します。

同ブランドは、老化の14の特徴（14 Hallmarks of Aging）という科学的枠組みを指針として、老化の生物学的根本原因に着目し、スキンケアおよび長寿システムを開発しています。この枠組みは、肌の活力、細胞のレジリエンス、回復、炎症管理、コラーゲンサポート、長期的なウェルビーイングに対する同社の統合的アプローチの基盤となっています。

NIANCEの初期投資家であるNatalia Vodianovaは、次のように述べています。「ラグジュアリーのあり方は変わりつつあり、私はそこに心から希望を感じています。私たちは、時の流れに抗うという発想から離れ、はるかに賢明なこと、すなわち、自らの健康を大切にすることへと向かっています。NIANCEは、このことが広く語られるようになるずっと以前から、その重要性を理解していました。だからこそ、私はこの歩みに加わることを選んだのです。」

世界の長寿関連経済が成長を続ける中、NIANCEは、美容、科学、ウェルネス、長寿が一体となったライフスタイル体験という新たなカテゴリーの創出を目指しています。

House of NIANCEは、Seidengasse 13, 8001 Zürich, Suisseに正式にオープンしました。

NIANCEについて

NIANCEは、科学的根拠に基づくスキンケア、栄養補助食品、統合型長寿システムを専門とするスイスの高級美容・長寿ブランドです。NIANCEは、スイスで製品を開発・製造し、先進的なバイオテクノロジーと、健やかな加齢、肌の活力、回復力、長期的なウェルビーイングを支える包括的なアプローチを融合させています。

詳細については、press@niance.comまでお問い合わせください。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2993546/HOUSE_OF_NIANCE.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2993545/NIANCE_LOGO.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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