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2026Ç¯6·î27Æü(ÅÚ) ³«¾ì15:00¡¡³«±é16:30¡¡¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û ¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡¡Á´ÀÊ»ØÄê¡¡15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¥¥çー¥ÉーÅìµþ¡¡0570－550－799¡¡(Ê¿Æü11:00～18:00¡¢ÅÚÆü½Ë10:00～18:00) ¥¥çー¥Éー²£ÉÍ¡¡045-671-9911¡¡(·î～¶â11:00～15:00¡¡½ËÆü½ü¤¯) ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://hakasetaroongakusai.com/