JA Solar、デュアルテクノロジーのブレークスルーと統合ソリューションにより、ポストサイクル太陽光発電市場を主導

北京、2026年6月2日 /PRNewswire/ -- JA Solarはこのほど、ポストサイクル 太陽光発電（PV）市場に向けた戦略的ロードマップをまとめ、TOPConとBC技術におけるリーダーシップを再確認するとともに、完全に統合されたエネルギーソリューションモデルに向けて前進することを明らかにしました。



JA Solar, a Trusted Global Partner in Green Energy



世界的な太陽光発電業界が景気循環による低迷期を経て安定化するなか、JA Sは事業面での明確な回復を見せています。2026年第1四半期には、前年同期比で赤字幅が大幅に縮小し、ファンダメンタルズの強化とモメンタムの回復を示しています。

技術面において、JA Solarは、主流の分野と次世代の分野の両方で、引き続きイノベーションを牽引しています。同社の主力TOPConモジュール「DeepBlue 5.0」はこのほど、世界最高レベルの量産効率を達成し、LCOEの性能が極めて重要な大規模両面発電所におけるベンチマークとしての地位を確固たるものにしました。これと並行して、同社の次世代BCプラットフォームは、HyperGenセルが28.2％の変換効率を達成し、TÜV Rheinlandによる認証を受けた新たな世界記録を樹立するなど、大きな節目を迎えています。

HyperGenは、先進的なBCアーキテクチャに基づき、強化されたパッシベーションと最適化された電流収集を統合し、強力なフロントサイド出力を維持しながら、より高い効率の可能性を引き出しています。このためBCテクノロジーは、スペース効率と美観が顧客価値を高める高性能分散型アプリケーションに特に適しています。

JA Solarは、TOPConとBCがそれぞれ異なる役割を担いながらも、互いに補完し合っている点を強調しています。世界的な導入の主流となっている大規模な両面受光型システムにおいては、TOPConが依然として最適な選択肢であり、一方、BCは高級住宅、商業施設、および産業用施設といった用途に適しています。このデュアルテクノロジー・アプローチにより、的確でシナリオ主導の製品選択が可能になり、ユーティリティ・スケールと分散型セグメントの両方にまたがる同社の対応可能市場が拡大します。

モジュール技術だけでなく、JA Solarは製品メーカーから総合エネルギーソリューションのプロバイダーへの移行を加速させています。同社は、PVモジュール、エネルギー貯蔵、パワーエレクトロニクス、インテリジェント・オペレーションなどの分野で能力を拡大しており、ハードウェア、統合、AI主導の管理を組み合わせたエンドツーエンドのシステムを提供しています。

この「モジュール＋ストレージ＋スマートO&M」モデルは、すでに複数の国際市場で展開されており、従来の機器販売から長期エネルギーサービス契約へとシフトさせています。太陽光発電、蓄電池、インテリジェント・オペレーション・プラットフォームを統合することにより、JA Solarは世界の顧客のためにシステムの性能、信頼性、ライフサイクル価値を向上させています。

太陽光発電産業が構造的な競争という新たな局面を迎える中、JA Solarは2つの技術を駆使したリーダーシップと総合エネルギー戦略により、イノベーションの最前線に立ち続け、クリーンでレジリエントなエネルギーシステムへの世界的な移行を支援していきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

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