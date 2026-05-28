東芝：最大動作温度125°Cに対応した産業用機器向け4チャネル高速スタンダードデジタルアイソレーター発売について

～安定した高速絶縁信号伝送に貢献～

川崎--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 東芝デバイス＆ストレージ株式会社は、最大動作温度125°Cに対応したSOIC16-Wパッケージの産業用機器向け4チャネル高速スタンダードデジタルアイソレーター「DCL54xx01Aシリーズ」10製品をラインアップに追加しました。本日から量産出荷を開始します。

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東芝：産業用機器向け4チャネル高速スタンダードデジタルアイソレーター「DCL54xx01Aシリーズ」

近年、シリコンカーバイト（SiC）や窒化ガリウム（GaN）などの化合物半導体を用いたパワーデバイスの

普及により、産業用機器では高温環境下での動作が一般化しています。一方で、絶縁信号伝送では、入出力間に印加される電気的ノイズによって誤動作が起きるリスクが課題となります。こうした環境下でも、安定した制御信号伝送を実現するため、高い耐ノイズ性と信頼性を両立した絶縁デバイスへの市場要求が高まっています。

新製品は、最大動作温度125°Cに対応しています。さらに、当社独自の磁気結合型絶縁伝送方式[注1]を採用することで、高コモンモード過渡耐性 (CMTI) 150kV/μs (typ.)[注2]を実現し、機器の安定動作に貢献します。

新製品は、順方向4チャネル・逆方向0チャネル、順方向3チャネル・逆方向1チャネル、順方向2チャネル・逆方向2チャネルといった、幅広いチャネル構成をラインアップしています。I/Oインターフェースをはじめとする産業用オートメーション、モーター制御、インバーターなどの絶縁通信インターフェースで、用途に合わせて柔軟に選択が可能です。

また当社では、低消費電力で中速度領域 (最大25Mbps) の通信に対応し、小型SSOP16パッケージを採用した産業用機器向けスタンダードデジタルアイソレーター「DCL341x0Bシリーズ」も量産しています。今回の新製品をラインアップに加えることで、通信速度領域やアプリケーションの仕様に応じた製品選択が可能となります。

当社は今後も、産業用機器および車載用機器向けに、カーボンニュートラルの実現に貢献するデジタルアイソレーターの開発を進めます。電気的絶縁が必要な機器の通信・制御における安定動作を支える、高品質な絶縁デバイスを提供していきます。

[注1] 絶縁膜を備えた変調用チップと復調用チップを同一パッケージに内蔵し、磁界により信号を伝達する方式

[注2] 測定条件：VI= VDDI or 0V、VCM=1500V、Ta=25°C (VDDIは、入力側のVDD1またはVDD2)

応用機器

・産業用オートメーション（I/Oインターフェース、プログラマブルロジックコントローラーなど）

・モーター制御

・インバーター

・スイッチング電源

新製品の主な特長

・最大動作温度が高い : 125°C (max)

・高コモンモード過渡耐性 : |CMTI|=150kV/μs (typ.)

・高速データ伝送速度 : tbps=150Mbps (max)

・4チャネル : 順方向4チャネル・逆方向0チャネル、順方向3チャネル・逆方向1チャネル、順方向2チャネル・逆方向2チャネル

新製品の主な仕様

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。

DCL540C01A

DCL540D01A

DCL540L01A

DCL540H01A

DCL541A01A

DCL541B01A

DCL541L01A

DCL541H01A

DCL542L01A

DCL542H01A

当社のデジタルアイソレーター製品の詳細については下記ページをご覧ください。

スタンダードデジタルアイソレーター

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

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Source: Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation