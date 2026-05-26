第9回公認心理師国家試験で立正大学大学院心理学研究科修了学生の合格率100%、大学心理学部卒の合格者数も全国10位（全国212校中）

第9回公認心理師国家試験で立正大学大学院心理学研究科修了学生の合格率100%、大学心理学部卒の合格者数も全国10位（全国212校中）