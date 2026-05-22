¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥óÁêÍÏ²½ºÞ»Ô¾ì¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë12.13²¯¥É¥ëÅþÃ£ - APAC¤¬¸£°ú¤¹¤ëÀ®Ä¹Î¨5.8¡ó¤ÎÆâÌõ
LP Information¤ÎºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡ÖÀ¤³¦¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥óÁêÍÏ²½ºÞ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2026～2032¡×¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò´ð¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦Á´ÂÎ¤Î¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥óÁêÍÏ²½ºÞ¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÃÏ°èÊÌ¤ª¤è¤Ó»Ô¾ì¥»¥¯¥¿ーÊÌ¤Ë¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥óÁêÍÏ²½ºÞ¤ÎÈÎÇäÍ½Â¬¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¡¢»Ô¾ì¥»¥¯¥¿ー¡¢¥µ¥Ö¥»¥¯¥¿ーÊÌ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤¿¥ー¥ïー¥É¤ÎÇä¾å¤òÉ´ËüÊÆ¥É¥ëÃ±°Ì¤Ç¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥óÁêÍÏ²½ºÞ»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢À½ÉÊ¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢´ë¶È¹½Â¤¡¢¼ý±×¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢ºÇ¿·Æ°¸þ¡¢M&A³èÆ°¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼çÍ×¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼çÍ×¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Î¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥óÁêÍÏ²½ºÞÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Èµ»½ÑÎÏ¡¢»Ô¾ì»²ÆþÀïÎ¬¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢ÃÏÍýÅªÅ¸³«¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢²ÃÂ®¤¹¤ëÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼Ò¤ÎÆÈ¼«À¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚËÜÊó¹ð½ñ¤Î¼ç¤Ê¼çÄ¥¡Û
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤Î¡ÖÀ¤³¦¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥óÁêÍÏ²½ºÞ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2026～2032¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/681252/polyolefin-compatibilizer¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤Î8.32²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï12.13²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï5.8¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/350139/images/bodyimage1¡Û
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥óÁêÍÏ²½ºÞ»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹µ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢¼çÍ×´ë¶ÈÊÌ¡¢¼çÍ×ÃÏ°è¡¦¹ñÊÌ¤ÇÊñ³çÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§PP Series¡¢ PE Series¡¢ POE Series
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§Automotive¡¢ Packaging¡¢ Home Appliances & Consumer Electronics¡¢ Cables¡¢ Other
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Ë¤â»Ô¾ì¤òÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«½£¡§ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë
APAC¡§Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢
²¤½£¡§¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥í¥·¥¢
ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡§¥¨¥¸¥×¥È¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥È¥ë¥³¡¢GCC½ô¹ñ
°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢°ì¼¡¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ä³Æ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¢À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢»Ô¾ì¿»Æ©ÅÙ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤ÇÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§Dow¡¢ Clariant¡¢ Mitsui Chemicals¡¢ SK Functional Polymer¡¢ Nengzhiguang New Material¡¢ Shenyang Ketong Plastic¡¢ Polyram Plastic¡¢ Fine-Blend¡¢ Solstice (Honeywell)¡¢ BYK (AddComp)¡¢ Westlake Chemical¡¢ Japan Polyethylene Corporation¡¢ COACE¡¢ SI Group¡¢ The Compound¡¢ Brüggemann¡¢ Qingdao Sainuo Chemical
¸¶Ê¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.lpinformation.jp/reports/681252/polyolefin-compatibilizer
¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥óÁêÍÏ²½ºÞ¥ì¥Ýー¥È¤Î³Æ¾Ï¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ¤ÈÌò³ä¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Âè1Éô¡§¸¦µæ´ðÈ×¤ÈÊýË¡¡ÊÂè1¾Ï¡Ë
¼ç¤ÊÆâÍÆ¡§¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥óÁêÍÏ²½ºÞ¥ì¥Ýー¥È¤Î¸¦µæÈÏ°Ï¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯¡Ê2021～2032Ç¯¡Ë¡¢³Ë¿´ÌÜÅª¡¢ºÎÍÑ¤·¤¿¸¦µæÊýË¡¡¢¥Çー¥¿¥½ー¥¹¡¢¼çÍ×·ÐºÑ»ØÉ¸¡¢É¾²ÁÄÌ²ß¡¢¤ª¤è¤Ó»Ô¾ìÍ½Â¬¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°Õ»ö¹à¤òÌÀ³Î²½¡£
¼ç¤ÊÌò³ä¡§¥ì¥Ýー¥È¤Î¸¢°ÒÀ¤È¿®ÍêÀ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¥Çー¥¿´ðÈ×¡¢Ê¬ÀÏ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡¢¶³¦¾ò·ï¤òÌÀ³Î¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥Ýー¥È¤Î²ÁÃÍ¤ÈÉÊ¼Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥óÁêÍÏ²½ºÞ»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÊñ³çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢À½ÉÊ¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢´ë¶È¹½Â¤¡¢¼ý±×¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢ºÇ¿·Æ°¸þ¡¢M&A³èÆ°¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¼çÍ×¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼çÍ×¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Î¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥óÁêÍÏ²½ºÞÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Èµ»½ÑÎÏ¡¢»Ô¾ì»²ÆþÀïÎ¬¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢ÃÏÍýÅªÅ¸³«¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢²ÃÂ®¤¹¤ëÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼Ò¤ÎÆÈ¼«À¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚËÜÊó¹ð½ñ¤Î¼ç¤Ê¼çÄ¥¡Û
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤Î¡ÖÀ¤³¦¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥óÁêÍÏ²½ºÞ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2026～2032¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/681252/polyolefin-compatibilizer¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤Î8.32²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï12.13²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯´ÖÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï5.8¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/350139/images/bodyimage1¡Û
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥óÁêÍÏ²½ºÞ»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹µ¡²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢¼çÍ×´ë¶ÈÊÌ¡¢¼çÍ×ÃÏ°è¡¦¹ñÊÌ¤ÇÊñ³çÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§PP Series¡¢ PE Series¡¢ POE Series
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡§Automotive¡¢ Packaging¡¢ Home Appliances & Consumer Electronics¡¢ Cables¡¢ Other
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Ë¤â»Ô¾ì¤òÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«½£¡§ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë
APAC¡§Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢
²¤½£¡§¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥í¥·¥¢
ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡§¥¨¥¸¥×¥È¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥È¥ë¥³¡¢GCC½ô¹ñ
°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢°ì¼¡¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ä³Æ¼Ò¤Î»Ô¾ì¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¢À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢»Ô¾ì¿»Æ©ÅÙ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤ÇÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§Dow¡¢ Clariant¡¢ Mitsui Chemicals¡¢ SK Functional Polymer¡¢ Nengzhiguang New Material¡¢ Shenyang Ketong Plastic¡¢ Polyram Plastic¡¢ Fine-Blend¡¢ Solstice (Honeywell)¡¢ BYK (AddComp)¡¢ Westlake Chemical¡¢ Japan Polyethylene Corporation¡¢ COACE¡¢ SI Group¡¢ The Compound¡¢ Brüggemann¡¢ Qingdao Sainuo Chemical
¸¶Ê¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.lpinformation.jp/reports/681252/polyolefin-compatibilizer
¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥óÁêÍÏ²½ºÞ¥ì¥Ýー¥È¤Î³Æ¾Ï¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ¤ÈÌò³ä¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Âè1Éô¡§¸¦µæ´ðÈ×¤ÈÊýË¡¡ÊÂè1¾Ï¡Ë
¼ç¤ÊÆâÍÆ¡§¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥óÁêÍÏ²½ºÞ¥ì¥Ýー¥È¤Î¸¦µæÈÏ°Ï¡¢ÂÐ¾ÝÇ¯¡Ê2021～2032Ç¯¡Ë¡¢³Ë¿´ÌÜÅª¡¢ºÎÍÑ¤·¤¿¸¦µæÊýË¡¡¢¥Çー¥¿¥½ー¥¹¡¢¼çÍ×·ÐºÑ»ØÉ¸¡¢É¾²ÁÄÌ²ß¡¢¤ª¤è¤Ó»Ô¾ìÍ½Â¬¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°Õ»ö¹à¤òÌÀ³Î²½¡£
¼ç¤ÊÌò³ä¡§¥ì¥Ýー¥È¤Î¸¢°ÒÀ¤È¿®ÍêÀ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¥Çー¥¿´ðÈ×¡¢Ê¬ÀÏ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡¢¶³¦¾ò·ï¤òÌÀ³Î¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥Ýー¥È¤Î²ÁÃÍ¤ÈÉÊ¼Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¡£