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共栄大学硬式野球部が2026年東京新大学野球春季リーグ戦で優勝 ― 第75回全日本大学野球選手権大会への出場が決定
共栄大学硬式野球部が、2026年東京新大学野球春季リーグ戦で2年ぶり5回目の優勝を果たし、第75回全日本大学野球選手権大会への出場を決めました。新井崇久監督のもと「大学日本一」を掲げる同部は、6月8日（月）に東京ドームで行われる天理大学との初戦に挑みます。今季リーグ戦でMVPに輝いた山谷和永選手らを中心に、全員野球で悲願の全国制覇を目指すチームへ、熱いご声援をよろしくお願いいたします。
共栄大学硬式野球部は2002年創部。新井崇久監督のもと、「大学日本一」を目標に選手、スタッフ、学生コーチ、マネージャーらが日々活動に励む。加盟している東京新大学野球連盟においては、2016年に春季1部リーグで初優勝。2025年までに春季4回、秋季1回の栄冠に輝いている。
このたび同部は、2026年東京新大学野球春季リーグ戦で優勝（2年ぶり5回目）。東京新大学野球連盟代表として、全国大会への切符を勝ち取った。
＜硬式野球部からのメッセージ＞
全国の舞台においても共栄大学らしく、全員野球で最後の最後まで戦い抜いてまいります。
皆様のより一層の熱いご声援をよろしくお願い申し上げます。
■第75回全日本大学野球選手権記念大会
日程：6月8日（月）から7日間 ※雨天順延
（開会式：6月7日（日） 13:30 明治神宮会館）
会場：明治神宮野球場／東京ドーム（6/8〜10のみ）
出場大学：当連盟加盟27連盟の代表27チーム
主催：公益財団法人 全日本大学野球連盟、読売新聞社
後援：NHK、報知新聞社
協賛：（株）エイジェック
協力：（株）ジェイ・スポーツ
共栄大学の初戦は、下記の通り。
日程：2026年6月8日（月）9:00〜
会場：東京ドーム
対戦相手：天理大学
なお今季リーグ戦において、以下の2選手が個人表彰を受けている。
最高殊勲選手（MVP）・ベストナイン（外野手）：山谷 和永（国際経営学部4年 本庄第一高校出身）
ベストナイン（三塁手）：石垣 友大（国際経営学部4年 境高校出身）
左）国際経営学部4年 山谷 和永 右）国際経営学部4年 石垣 友大
●公益財団法人全日本大学野球連盟
https://www.jubf.net/
●共栄大学硬式野球部
https://hp.kyoei.ac.jp/club/baseball/
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
このたび同部は、2026年東京新大学野球春季リーグ戦で優勝（2年ぶり5回目）。東京新大学野球連盟代表として、全国大会への切符を勝ち取った。
＜硬式野球部からのメッセージ＞
全国の舞台においても共栄大学らしく、全員野球で最後の最後まで戦い抜いてまいります。
皆様のより一層の熱いご声援をよろしくお願い申し上げます。
■第75回全日本大学野球選手権記念大会
日程：6月8日（月）から7日間 ※雨天順延
（開会式：6月7日（日） 13:30 明治神宮会館）
会場：明治神宮野球場／東京ドーム（6/8〜10のみ）
出場大学：当連盟加盟27連盟の代表27チーム
主催：公益財団法人 全日本大学野球連盟、読売新聞社
後援：NHK、報知新聞社
協賛：（株）エイジェック
協力：（株）ジェイ・スポーツ
共栄大学の初戦は、下記の通り。
日程：2026年6月8日（月）9:00〜
会場：東京ドーム
対戦相手：天理大学
なお今季リーグ戦において、以下の2選手が個人表彰を受けている。
最高殊勲選手（MVP）・ベストナイン（外野手）：山谷 和永（国際経営学部4年 本庄第一高校出身）
ベストナイン（三塁手）：石垣 友大（国際経営学部4年 境高校出身）
左）国際経営学部4年 山谷 和永 右）国際経営学部4年 石垣 友大
●公益財団法人全日本大学野球連盟
https://www.jubf.net/
●共栄大学硬式野球部
https://hp.kyoei.ac.jp/club/baseball/
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/