【デクセリアルズ】「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に出展

デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家 由久、以下、当社）は、このたび、2026年6月17日（水）から19日（金）に、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に初めて出展することをお知らせします。









今回、当社のブース（331）では、自動車分野向けに特化した材料・プロセス技術をご紹介します。国内展示会では初めて展示する開発品を中心に、最新のソリューションをご提案いたします。詳細は、下記のとおりです。



当社は、電子部品、接合材料、光学材料などの開発・製造・販売を手掛ける機能性材料メーカーです。また、光半導体などフォトニクス製品の開発・製造を手掛けるグループ会社を持ち、持続的な成長と企業価値の向上を目指しています。自動車領域においては、2016年に本格的に事業を開始し、車載ディスプレイの大型化や曲面化などのデザイントレンドに合致する製品を中心に売上を拡大してきました。現在の中期経営計画においても成長領域の一つと定め、近年は、自動運転を支えるセンシング向け製品の開発にも注力しています。今回、当社のブース（331）では、自動車分野向けに特化した材料・プロセス技術をご紹介します。国内展示会では初めて展示する開発品を中心に、最新のソリューションをご提案いたします。詳細は、下記のとおりです。

記





・展示会名 ：人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA



・主催 ：公益社団法人自動車技術会



・開催期間 ：2026年6月17日（水）〜19日（金） 10:00〜17:00



・会場 ：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場） デクセリアルズブース：331



・出展予定製品：反射防止フィルム（ARF）、反射防止フィルム モスアイタイプ、



光学弾性樹脂（SVR）、拡散マイクロレンズアレイ、異方性導電膜（ACF）、



接着剤、工程用保護テープなど



＜開発品＞反射防止フィルム（ARF）（低カラーシフトタイプ、IR透過型タイプ、



ハイヘイズタイプ）、光学弾性樹脂（SVR）（シームレスデザイン向け、UVカット



タイプ、アンビエントライト向け）、拡散マイクロレンズアレイ（楕円タイプ）、



低反射塗料、防曇樹脂、防曇フィルムモスアイタイプ



※展示製品は変更となる場合があります。ご了承ください。



・参加方法 ：下記公式URL（入場登録ページ）より事前登録のうえご来場ください。



https://regist.jsae.or.jp/?act=Form&event_id=12&quantity%5B33%5D=1&func=Payment&secret_code=nagoya



・公式ウェブサイト：https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/nagoya/



デクセリアルズは、これからも、社会課題の解決を支えるデジタル・テクノロジーの進化に不可欠な高付加価値製品、技術・ソリューションを提供することで、持続可能な社会の実現への貢献と、持続的成長、そして、さらなる企業価値向上に努めてまいります。 ・展示会名 ：人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA・主催 ：公益社団法人自動車技術会・開催期間 ：2026年6月17日（水）〜19日（金） 10:00〜17:00・会場 ：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場） デクセリアルズブース：331・出展予定製品：反射防止フィルム（ARF）、反射防止フィルム モスアイタイプ、光学弾性樹脂（SVR）、拡散マイクロレンズアレイ、異方性導電膜（ACF）、接着剤、工程用保護テープなど＜開発品＞反射防止フィルム（ARF）（低カラーシフトタイプ、IR透過型タイプ、ハイヘイズタイプ）、光学弾性樹脂（SVR）（シームレスデザイン向け、UVカットタイプ、アンビエントライト向け）、拡散マイクロレンズアレイ（楕円タイプ）、低反射塗料、防曇樹脂、防曇フィルムモスアイタイプ※展示製品は変更となる場合があります。ご了承ください。・参加方法 ：下記公式URL（入場登録ページ）より事前登録のうえご来場ください。・公式ウェブサイト：https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/nagoya/デクセリアルズは、これからも、社会課題の解決を支えるデジタル・テクノロジーの進化に不可欠な高付加価値製品、技術・ソリューションを提供することで、持続可能な社会の実現への貢献と、持続的成長、そして、さらなる企業価値向上に努めてまいります。

以 上





＜会社概要＞



デクセリアルズ株式会社は、電子部品、接合材料、光学材料などの開発・製造・販売を手掛ける機能性材料メーカーです。また、光半導体などフォトニクス製品の開発・製造を手掛けるグループ会社をもち、持続的な成長と企業価値の向上を目指しています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。



会社名：デクセリアルズ株式会社



本社：栃木県下野市下坪山1724



代表者：代表取締役社長 新家 由久



設立： 2012年6月20日



公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/



LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/