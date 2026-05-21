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マイボトルで楽しむ「森、道、市場2026」 クリンスイが今年も無料で浄水提供を実施、ロゴ入りKINTOウォーターボトルも販売
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山粼 亜希、以下：クリンスイ）は、5月22日（金）〜5月24日（日）に愛知県蒲郡市で開催される野外イベント『森、道、市場2026』にて、イベント来場者に水道水を活用したクリンスイの浄水を無料で提供する給水スポット「Water Spot」を出店します。
同イベントへの出店は今年で4回目となり、クリンスイが行っているサステナブルなライフスタイル提案の一環として参加しています。使い捨てペットボトルの削減を目的として、来場者にマイボトルの持参・活用を呼びかけながら、会場の水道水をクリンスイの浄水として提供します。
クリンスイは、2023年より『森、道、市場』に給水スポットを出店し、来場者に水道水を活用したクリンスイの浄水を無料で提供してきました。2024年、2025年も継続して出店し、参加を重ねるごとにマイボトルを持参して給水する来場者の方も増えてきました。
また、今年は新たにクリンスイロゴ入りのKINTOウォーターボトルを販売し、マイボトルをお持ちでない方にも、会場で気軽に給水いただける機会を提供します。
＜クリンスイロゴ入り KINTOウォーターボトル販売概要＞
昨年までと違い、今年は会場での給水体験をより気軽に楽しんでいただけるよう、クリンスイロゴ入りのKINTOウォーターボトルを販売します。
マイボトルをお持ちでない方にも、その場でボトルを購入いただき、Water Spotをご利用いただくことができます。
●販売商品
1,320円（税込）
●カラー
アンバー／スモーク／ブルー／グリーン
●容量
300ml
＜クリンスイ×影響亜細亜 コラボステッカー付きセットも数量限定販売！＞
森道市場ならではのコラボ企画として、クリンスイが参加する、
チーム影響亜細亜のステッカー付きボトルも数量限定で販売いたします。
給水スポットと合わせて影響亜細亜ブースもぜひお楽しみください。
●販売価格
1,820円（税込）
＜出店ブース所在地＞
「影響亜細亜ブース」内 （海エリア、森道センター街）
＜2026年設置予定製品＞
・水道直結型ウォーターサーバー CWMF-200
※流量計設置
・蛇口直結型浄水器 CSP901 ※出店者様向け水道
＜過去3年間の給水実績＞
クリンスイは2023年より『森、道、市場』にて給水スポットを出店し、水道水を活用した浄水の提供を通じて、マイボトルの利用促進とペットボトルごみ削減に取り組んでいます。
●給水利用者数
累計23,610人
●給水総量
累計23,435L
●500mlペットボトル換算削減数
累計46,870本分
500mlペットボトルを積み上げると約9,374mとなり、エベレストの高さ約8,848mを上回る計算です。また、プラスチックごみに換算すると約1.2トンの削減に相当します。
クリンスイでは、これからも様々な製品の製造・販売を通して、環境に優しく安心して使えるおいしい水を届けてまいります。また、「もう一度、水道水を飲もう。」の企業メッセージのもと、「森、道、市場」などの環境へ配慮したイベント等にも参加し、国内の水資源の活用を促進、サステナブルで豊かなライフスタイルを提案できるよう様々な取り組みを推進してまいります。
■『森、道、市場2026』について
愛知県蒲郡市で開催される「モノとごはんと音楽の市場」。
日本全国から素敵なモノやおいしいごはんを携えたお店が500店以上
集まる市場とジャンルを問わず、素晴らしい音楽が複数のステージで
演奏される野外イベント。
今年も蒲郡市 ラグーナビーチ／ラグナシアにて
5月22日（金）〜24日（日）の3日間の開催を予定しており、
2025年は、3日間で約5万人が来場しています。
URL：https://morimichiichiba.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/morimichiichiba/?hl=ja
X：https://twitter.com/morimichiichiba
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
1984年、雑菌まで除去できる世界初の中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」を発売。「コップ一杯の水をきれいに」というブランドメッセージのもと、現在では海外でも利用されるグローバルブランドに。浄水器にとどまらない水のブランドとして、製品やサービスを展開しています。
クリンスイ URL：https://www.cleansui.com
クリンスイ WEB JOURNAL：https://brand.cleansui.com/journal
Instagram 公式アカウント：@cleansui_knows https://www.instagram.com/cleansui_knows/
X公式アカウント：@Cleansui_jp https://x.com/Cleansui_jp
LINE公式アカウント：https://x.gd/cNETq
同イベントへの出店は今年で4回目となり、クリンスイが行っているサステナブルなライフスタイル提案の一環として参加しています。使い捨てペットボトルの削減を目的として、来場者にマイボトルの持参・活用を呼びかけながら、会場の水道水をクリンスイの浄水として提供します。
また、今年は新たにクリンスイロゴ入りのKINTOウォーターボトルを販売し、マイボトルをお持ちでない方にも、会場で気軽に給水いただける機会を提供します。
＜クリンスイロゴ入り KINTOウォーターボトル販売概要＞
昨年までと違い、今年は会場での給水体験をより気軽に楽しんでいただけるよう、クリンスイロゴ入りのKINTOウォーターボトルを販売します。
マイボトルをお持ちでない方にも、その場でボトルを購入いただき、Water Spotをご利用いただくことができます。
●販売商品
クリンスイロゴ入り KINTOウォーターボトル
●販売価格
1,320円（税込）
●カラー
アンバー／スモーク／ブルー／グリーン
●容量
300ml
＜クリンスイ×影響亜細亜 コラボステッカー付きセットも数量限定販売！＞
森道市場ならではのコラボ企画として、クリンスイが参加する、
チーム影響亜細亜のステッカー付きボトルも数量限定で販売いたします。
給水スポットと合わせて影響亜細亜ブースもぜひお楽しみください。
●販売価格
1,820円（税込）
＜出店ブース所在地＞
「影響亜細亜ブース」内 （海エリア、森道センター街）
＜2026年設置予定製品＞
・水道直結型ウォーターサーバー CWMF-200
※流量計設置
・蛇口直結型浄水器 CSP901 ※出店者様向け水道
＜過去3年間の給水実績＞
クリンスイは2023年より『森、道、市場』にて給水スポットを出店し、水道水を活用した浄水の提供を通じて、マイボトルの利用促進とペットボトルごみ削減に取り組んでいます。
●給水利用者数
累計23,610人
●給水総量
累計23,435L
●500mlペットボトル換算削減数
累計46,870本分
500mlペットボトルを積み上げると約9,374mとなり、エベレストの高さ約8,848mを上回る計算です。また、プラスチックごみに換算すると約1.2トンの削減に相当します。
クリンスイでは、これからも様々な製品の製造・販売を通して、環境に優しく安心して使えるおいしい水を届けてまいります。また、「もう一度、水道水を飲もう。」の企業メッセージのもと、「森、道、市場」などの環境へ配慮したイベント等にも参加し、国内の水資源の活用を促進、サステナブルで豊かなライフスタイルを提案できるよう様々な取り組みを推進してまいります。
■『森、道、市場2026』について
愛知県蒲郡市で開催される「モノとごはんと音楽の市場」。
日本全国から素敵なモノやおいしいごはんを携えたお店が500店以上
集まる市場とジャンルを問わず、素晴らしい音楽が複数のステージで
演奏される野外イベント。
今年も蒲郡市 ラグーナビーチ／ラグナシアにて
5月22日（金）〜24日（日）の3日間の開催を予定しており、
2025年は、3日間で約5万人が来場しています。
URL：https://morimichiichiba.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/morimichiichiba/?hl=ja
X：https://twitter.com/morimichiichiba
三菱ケミカル・クリンスイ株式会社
1984年、雑菌まで除去できる世界初の中空糸膜フィルターを採用した家庭用浄水器「クリンスイ」を発売。「コップ一杯の水をきれいに」というブランドメッセージのもと、現在では海外でも利用されるグローバルブランドに。浄水器にとどまらない水のブランドとして、製品やサービスを展開しています。
クリンスイ URL：https://www.cleansui.com
クリンスイ WEB JOURNAL：https://brand.cleansui.com/journal
Instagram 公式アカウント：@cleansui_knows https://www.instagram.com/cleansui_knows/
X公式アカウント：@Cleansui_jp https://x.com/Cleansui_jp
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