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「さあ、学生総活躍大学へ」。共学化する「武庫川大学」の大学案内『キャンパスガイド2027』が完成しました。
武庫川女子大学（兵庫県西宮市）は2027年4月に共学化し、「武庫川大学」へ名称変更します。今年の入試からは男性も受験可能となり、共学化一期生の募集が始まります。大学案内『キャンパスガイド2027』も共学化に向けて大きくリニューアル。武庫川大学初の大学案内として5月15日に刊行しました。
武庫川大学は、きめ細かな教育や多様性への理解、キャリアサポートなど、女子大ルーツの教育研究機関で培われた特色をさらに進化させ、全ての学生が自分らしく活躍の場を見いだせる「学生総活躍大学」を目指します。
『キャンパスガイド2027』では表紙の群像をはじめ、登場する女性はすべて在学生。男子学生役のモデルとともに、約50人が集合し、キャンパス内で撮影を敢行しました。特集ページを中心に男女の姿を散りばめ、「学生総活躍大学」へと進化する武庫川大学の未来像を表現しています。
巻頭の特集ページでは、学生たちが自ら考え、動く力を最大限に発揮する社会連携プロジェクトを大きく紹介しています。教育・研究内容の紹介、就職、留学などの情報や、栄養満点の食堂メニュー、駅近キャンパスのアクセスの良さなどをアピール。13学部21学科を有する総合大学の学びの特色や、学生たちの生き生きしたキャンパスライフなど、等身大の魅力を伝えています。
また、13学部21学科の規模感を表すため、大学案内と学科パンフレットの表紙を一環して制作したことも新しい取り組みです。共学後の学びの様子をイメージした場面を学科ごとに撮影。別途発行の学部学科ごとの冊子『学科パンフレット』の表紙と、大学案内のビジュアルをリンクさせています。
出願を検討している方は、「武庫川大学受験生サイト」から資料請求を。『キャンパスガイド2027』、『学科パンフレット』は、WEBサイトからデジタルパンフレットの閲覧も可能です。
【冊子概要】
冊子名 ： 武庫川大学 大学案内 『CAMPUS GUIDE2027』
刊行日 ： 2026年5月15日（金）
入手方法： 武庫川大学受験生サイトや各種受験媒体の掲載誌面からの資料請求など
価格 ： 無料
発行 ： 武庫川女子大学広報室
▼本件に関する問い合わせ先
武庫川女子大学広報室
住所
兵庫県西宮市池開町6-46
TEL
0798-45-3533
FAX
0798-45-3552
E-mail
kohos@mukogawa-u.ac.jp
Webページ
https://www.mukogawa-u.ac.jp/
住所：兵庫県西宮市池開町6−46
TEL：0798-45-3533
FAX：0798-45-3552
メール：kohos@mukogawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
武庫川大学は、きめ細かな教育や多様性への理解、キャリアサポートなど、女子大ルーツの教育研究機関で培われた特色をさらに進化させ、全ての学生が自分らしく活躍の場を見いだせる「学生総活躍大学」を目指します。
巻頭の特集ページでは、学生たちが自ら考え、動く力を最大限に発揮する社会連携プロジェクトを大きく紹介しています。教育・研究内容の紹介、就職、留学などの情報や、栄養満点の食堂メニュー、駅近キャンパスのアクセスの良さなどをアピール。13学部21学科を有する総合大学の学びの特色や、学生たちの生き生きしたキャンパスライフなど、等身大の魅力を伝えています。
また、13学部21学科の規模感を表すため、大学案内と学科パンフレットの表紙を一環して制作したことも新しい取り組みです。共学後の学びの様子をイメージした場面を学科ごとに撮影。別途発行の学部学科ごとの冊子『学科パンフレット』の表紙と、大学案内のビジュアルをリンクさせています。
出願を検討している方は、「武庫川大学受験生サイト」から資料請求を。『キャンパスガイド2027』、『学科パンフレット』は、WEBサイトからデジタルパンフレットの閲覧も可能です。
【冊子概要】
冊子名 ： 武庫川大学 大学案内 『CAMPUS GUIDE2027』
刊行日 ： 2026年5月15日（金）
入手方法： 武庫川大学受験生サイトや各種受験媒体の掲載誌面からの資料請求など
価格 ： 無料
発行 ： 武庫川女子大学広報室
▼本件に関する問い合わせ先
武庫川女子大学広報室
住所
兵庫県西宮市池開町6-46
TEL
0798-45-3533
FAX
0798-45-3552
kohos@mukogawa-u.ac.jp
Webページ
https://www.mukogawa-u.ac.jp/
住所：兵庫県西宮市池開町6−46
TEL：0798-45-3533
FAX：0798-45-3552
メール：kohos@mukogawa-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/