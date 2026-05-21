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聖心女子大学が毎週土曜日に図書館を女子中高生へ無料開放 ― 48万冊の図書資料を探究学習に活用可、読書利用も歓迎
聖心女子大学（東京都渋谷区、学長：安達まみ）は今年度、毎週土曜日の8:45〜17:00（※8月1日（土）〜8月9日（日）は閉館）に、女子高校生・女子中学生を対象として図書館を開放する。自主学習や探究学習をはじめ、読書での利用も歓迎。都心にありながらも緑豊かなキャンパスの中で、約48万冊の蔵書に触れることのできる有意義な時間と場所を提供する。事前申し込み不要、貸出は不可。
聖心女子大学では2011年以来（コロナ禍を除く）、夏休み期間に女子中高生を対象とした図書館の利用体験を実施してきた。
2026年度からはさらに多くの利用機会を中高生らに提供するため、毎週土曜日に図書館を無料で開放する。
聖心女子大学のキャンパスは東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩3分に立地し、都心にありながらも緑豊かな環境。そうした良好な環境の中にある図書館では、雑誌や新聞、文芸書、美術書などをはじめ、博士論文や貴重書、和装本などの約48万冊の蔵書を有する。
土曜日の無料開放では、豊富な蔵書を探究学習などの調べものに活用できるほか、読書での利用も歓迎しており、興味のある分野や著者だけではなく、これまで触れたことのないジャンルなど、さまざまな本と出会う機会にもなることが期待される。
無料開放の概要は下記の通り。
◆聖心女子大学 図書館無料開放
【開放期間】
2026年度中の土曜日 8:45〜17:00
※8月1日（土）〜9日（日）は長期閉館
※それ以外の閉館日等、日程詳細は図書館公式サイトをご確認の上、ご来館ください。
https://library.u-sacred-heart.ac.jp/index.html
【予 約】 不要
【利用料】 無料
【対 象】 女子高校生、女子中学生
【持ち物】 生徒証（生徒手帳）。入構および図書館入館の際、提示。
【利用可能な範囲】
・図書、雑誌の館内閲覧（複写は有料）
・閲覧室、学習スペースの利用
・館内パソコンの利用
・個人のパソコン、タブレットの持ち込み可
・ゲストWi-Fiへのアクセス可
【場 所】 聖心女子大学 キャンパス内（東京都渋谷区広尾4丁目3番1号）
【アクセス】
東京メトロ日比谷線「広尾駅」（2番「天現寺橋（聖心女子大学）方面」出口）下車 広尾商店街（散歩通り）を通り約3分
https://library.u-sacred-heart.ac.jp/use/info/access.html
（関連記事）
・聖心女子大学が8月1日〜9月5日まで図書館を女子中高生に無料開放 ― 夏休みに47万冊の図書資料を探究学習に活用可、読書利用も（2025.07.02）
https://www.u-presscenter.jp/article/8128
・聖心女子大学が8月1日〜9月6日まで図書館を女子高校生・中学生に無料開放 ― 夏休みに47万冊の図書資料を探究学習に活用可、読書利用も（2024.07.08）
https://www.u-presscenter.jp/article/17321
▼本件に関する問い合わせ先
聖心女子大学図書館事務部
福田
住所：〒150-8938 東京都渋谷区広尾4-3-1
TEL：03-3407-5294
FAX：03-3498-5226
メール：libsan@u-sacred-heart.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
2026年度からはさらに多くの利用機会を中高生らに提供するため、毎週土曜日に図書館を無料で開放する。
聖心女子大学のキャンパスは東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩3分に立地し、都心にありながらも緑豊かな環境。そうした良好な環境の中にある図書館では、雑誌や新聞、文芸書、美術書などをはじめ、博士論文や貴重書、和装本などの約48万冊の蔵書を有する。
土曜日の無料開放では、豊富な蔵書を探究学習などの調べものに活用できるほか、読書での利用も歓迎しており、興味のある分野や著者だけではなく、これまで触れたことのないジャンルなど、さまざまな本と出会う機会にもなることが期待される。
無料開放の概要は下記の通り。
◆聖心女子大学 図書館無料開放
【開放期間】
2026年度中の土曜日 8:45〜17:00
※8月1日（土）〜9日（日）は長期閉館
※それ以外の閉館日等、日程詳細は図書館公式サイトをご確認の上、ご来館ください。
https://library.u-sacred-heart.ac.jp/index.html
【予 約】 不要
【利用料】 無料
【対 象】 女子高校生、女子中学生
【持ち物】 生徒証（生徒手帳）。入構および図書館入館の際、提示。
【利用可能な範囲】
・図書、雑誌の館内閲覧（複写は有料）
・閲覧室、学習スペースの利用
・館内パソコンの利用
・個人のパソコン、タブレットの持ち込み可
・ゲストWi-Fiへのアクセス可
【場 所】 聖心女子大学 キャンパス内（東京都渋谷区広尾4丁目3番1号）
【アクセス】
東京メトロ日比谷線「広尾駅」（2番「天現寺橋（聖心女子大学）方面」出口）下車 広尾商店街（散歩通り）を通り約3分
https://library.u-sacred-heart.ac.jp/use/info/access.html
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https://www.u-presscenter.jp/article/17321
▼本件に関する問い合わせ先
聖心女子大学図書館事務部
福田
住所：〒150-8938 東京都渋谷区広尾4-3-1
TEL：03-3407-5294
FAX：03-3498-5226
メール：libsan@u-sacred-heart.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/