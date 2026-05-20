Roborock、最新フラッグシップモデル発表＆レアル・マドリードと協業のサッカーイベント「Where the Greatest Meet」を２日間にわたって開催

Dan Cham（APACマーケティング責任者） Ryan Ren（日本ブランドリード）





























日本初披露となった「Saros Rover」 新製品6台















レアル・マドリードとの協業で開催した、特別サッカーイベント











■Roborockが大切にする価値観について続いて、日本ブランドリードのRyan Ren（ライアン ニン）より、お客様の生活を支える製品開発への想いが語られました。冒頭では、世界第1位のロボット掃除機ブランドとしての責任に触れ、「家族を支える上で安全性は常に最優先しなければなりません。2026年もデータセキュリティシステムを強化し続け、すべての家族の安全と幸せを守り抜くことを大切に、皆様の生活をサポートします。」と力強く宣言しました。また「掃除をRoborock製品に任せることで、一段と増した幸福感や時間を取り戻すことができる」と話し、大切な家族との時間を増やすうえでも、当社の製品が大きな役割を果たすと述べました。■新製品披露および機能説明日本PRマネージャーのアンダーソン勇介より、「Saros 20 Sonic」を中心とした、日本で新たに発売となる全6機種に搭載される機能や特長について紹介を行いました。まず、同社のフラッグシップモデル「Saros 20 Sonic」については、「従来型ロボット掃除機である『Saros 10』と比べてモップの振動エリアが27％広がり、部屋の隅まできれいに磨くことが可能で、水拭き性能を追求した製品ながらも、36,000Paの強力な吸引力と最大8.8cmの段差も乗り越えられる機能が搭載されたフラッグシップロボット掃除機です。」と、製品の強みについて説明しました。発表会終了後には製品展示会および体験会が実施され、CES2026にて発表した「Saros Rover」を含むロボット・スティック掃除機全12機種が展示され、多くのメディア関係者にご体感いただきました。展示製品の中でも、特に「Saros Rover」への関心は高く、自律的に階段を昇降する性能を一目見ようと、多くの来場者の注目を集めました。【2026 Roborock x Real Madrid Clinic】日本、韓国、オーストラリア、東南アジア各国などAPAC地域から集まったRoborockユーザーを対象に、レアル・マドリードコーチ陣による特別トレーニングセッションを実施しました。本セッションは、レアル・マドリードとの協業のもと開催された世界初の特別なイベントであり、参加者は国境を越えて本場のトレーニングを体験しました。当社のユーザーに加えてインフルエンサーの方々もご招待し、スペインから来日したコーチの指導の下で白熱した試合を繰り広げ、出身地という垣根を超えた、実りある時間を提供できました。レアル・マドリードのコーチの指導を受ける参加者たち 連日展示を行った新製品6台さらに、当日会場のグラウンド付近ではRoborock最新製品の体験型展示も併せて実施され、参加者の皆さまには当社の最新テクノロジーに触れていただく機会を設け、大盛況の2日間となりました。「Saros 20 Sonic」をはじめ、当社の最先端の技術力をアピールし、今後のロボット掃除機業界において新たな体験価値の創造を予感させる、有意義なひと時になりました。※1 2026年1月時点 Roborockおよび外部調査に基づく。Roborockはロボット掃除機業界において、「ホイール付き折り畳み式脚部構造」を世界で初めて採用・導入したブランドであり、2026年第1四半期に本技術を正式にローンチしました。「Saros Rover」は現在開発中の製品であり、発売時期は未定です。※2 出典：・IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025Q4（2026年IDC調査）・Global Home Cleaning Robot Market 2025: Chinese Brands Dominate as Lawn, Window,and Pool Robots Surge【公式サイト】【Roborockについて】インテリジェントなクリーニングソリューションで知られるRoborockは、スマートクリーニング分野のリーディングブランドです。IDCによると、ロボット掃除機ブランド売上高第1位※2となったRoborockは、ロボット掃除機、コードレス掃除機、乾湿両用掃除機、ロボット芝刈り機、洗濯乾燥機などの革新的な製品ラインで人々の生活を豊かにしています。ユーザーを中心に据えたアプローチを基本とし、研究開発主導型のソリューションで、170以上の国と地域の何百万人もの家庭における多様な掃除ニーズに対応しています。本社を北京に置き、米国、日本、オランダ、ポーランド、ドイツ、韓国などの主要市場に戦略的拠点を展開するRoborockは、世界的な市場におけるプレゼンスの向上に注力しています。2026年現在、Roborockは2,200万世帯以上にサービスを提供しています。詳細については、（https://global.roborock.com/）をご覧ください。