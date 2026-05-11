ITの力で、エアトリ旅行事業、グローバルIT総合サービス事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業、投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業、クラウド事業、マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業、CXOコミュニティ事業、HRコンサルティング事業、航空会社総代理店事業、レンタカー事業、海外ツアー事業、エンタープライズDX開発事業、美容FC事業、ポータルサイト事業、法人DX推進事業・ヘルスケア事業（以降の事業は投資先にて注力）、人材ソリューション事業、AIロボット事業、ゴルフライフサポート事業、外貨自動両替機事業と町家宿泊・日本文化体験事業を含む全22事業を手掛ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社）は、本日5月11日（月）より、夏休みおよび秋の旅行シーズンに向けた大型キャンペーン「エアトリ超サマーセール2026」を開催いたします。海外セールでは、夏と秋の旅を盛り上げる海外旅行商品を多数ラインナップいたしました。より多くのお客様に思い出に残る素敵な旅行をおトクに楽しんでいただきたいと考えております。

■エアトリ超サマーセール2026 海外 概要

セール実施期間

2026年5月11日（月）10:00 ～ 2026年6月11日（木）14:59

対象商品

海外航空券、海外航空券＋ホテル、海外ホテル、海外アクティビティ、エアトリハワイ(セブ島を含む)

キャンペーンURL

https://www.skygate.co.jp/campaign/hypersale03

期間限定クーポン

期間：2026年5月11日（月）10:00 ～ 2026年5月13日（水）23:59の3日間 商品：海外航空券＋ホテル（エアトリプラス）、海外ホテル、海外航空券

■国内旅行「夏休み旅行特集」

夏休みの国内旅行にピッタリな行先が見つかる特集ページを公開いたします。

企画概要

国内旅行においても夏本番に向けた準備をサポートする「夏休み旅行特集」を公開いたします。 エアトリが厳選したおすすめの宿泊プランや移動手段をテーマごとにご紹介し、夏の思い出作りを幅広くサポートいたします。

期間

2026年5月18日（月）12:00 ～ 2026年6月11日（木）14:59

キャンペーンURL

現在準備中です

■今後の展開

本キャンペーンは、本日開始の海外セールを皮切りに、国内セールを続けて開催予定です。 セールの詳細につきましては、順次発表してまいりますので、今後の展開にもぜひご注目ください。

キャンペーン全体期間

2026年5月11日（月）10:00 ～ 2026年7月23日（木）15:00

海外セール期間

2026年5月11日（木）10:00 ～ 2026年6月11日（木）14:59

国内セール期間

2026年6月11日（木）15:00 ～ 2026年7月13日（月）14:59

国内セール・海外セール 同時開催期間

2026年7月13日（月）15:00 ～ 2026年7月23日（木）15:00

■業績に与える影響

今期の当社グループの業績へ与える影響は軽微と見込んでおります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせいたします。 今後も当社グループはより良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、発展に邁進してまいります。

【株式会社エアトリ】 本 社：東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F 社 名：株式会社エアトリ 代表者：代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮 資本金：1,805,647千円（払込資本3,938,440千円） ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/ 【エアトリ公式SNS】 Facebook（コーポレート）：https://www.facebook.com/airtrip.co.jp Facebook（サービスPR）：https://www.facebook.com/airtrippr X（旧Twitter）：https://x.com/airtrip_pr 【当社事業別会社・サービスサイト】 ➀エアトリ旅行事業 エアトリ旅行事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/online_travel/ 総合旅行プラットフォーム「エアトリ」：https://www.airtrip.jp/ ②グローバルIT総合サービス事業 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ：https://hybrid-technologies.co.jp/ EVOLABLE ASIA CO., LTD.：https://evolable.asia/ グローバルIT総合サービス事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/ 生成系AI総合プラットフォーム「エアスマAI」：https://smartai.airtrip.co.jp/service/ ③訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業 株式会社インバウンドプラットフォーム：https://www.inbound-platform.com/ 訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/inbound/ Wi-Fiレンタルサービス「グローバルモバイル」：https://www.globalmobile.co.jp/ 訪日向けWi-Fiレンタルサービス「Japan Wireless」：https://www.japan-wireless.com/en ④メディア事業 株式会社まぐまぐ：https://www.mag2.co.jp/ メディア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/media/ メールマガジン「まぐまぐ！」：https://www.mag2.com/ メディア「MAG2NEWS」：https://www.mag2.com/p/news/ メディア「MONEY VOICE」：https://www.mag2.com/p/money/ メディア「TRiP EDiTOR」：https://tripeditor.com/ メディア「by them」：https://by-them.com/ ⑤投資事業（エアトリCVC） 投資事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/investment/ ⑥地方創生事業 株式会社エヌズ・エンタープライズ：https://www.nsenterprise.co.jp/ 地方創生事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/regional_revitalization/ パッケージツアー販売サイト「ニーズツアー」：https://www.needstour.com/ 勤怠管理システム「勤怠プラス」：https://kinpla.com/ ⑦クラウド事業 株式会社かんざし：https://www.kanxashi.co.jp/product/ クラウド事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cloud_business/ かんざしクラウド：https://www.kanxashi.com/ くちこみクラウド：https://www.cuticomi.com/ ぜにがたクラウド：https://www.xenigata.com/ クラウド転送シャシーン：https://www.shaseen.com/ ばんそうクラウド：https://www.vansow.com/ わきざしクラウド：https://www.wakixashi.com/ かんざしWEDDING：https://www.kanxashi-wedding.com/ クラウド商談どこでもSHOWBY：https://www.showby.cloud/ 人工知能ぜんまい：https://www.xenmai.jp/ Oshiharai Pay：https://www.oshiharai.com/ スペシャルクーポン.jp： https://www.special-coupon.jp/ ホテぐる：https://hoteguru.com/ ⑧マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業 株式会社GROWTH：https://growth-company.jp/ マッチングプラットフォーム事業・デジタルマーケティング事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/matching_platform/ マーケティング領域特化型ジョブマッチングプラットフォーム『JOB DESIGN』：https://growth-service.jp/job-design/for-business/ マーケティング領域特化型ハイクラス転職支援サービス『JOB SELECTION』：https://jobselection.jp 化粧品ブランド「paranina」：https://www.paranina.jp ⑨CXOコミュニティ事業 CXOコミュニティ事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cxo_community ⑩HRコンサルティング事業 株式会社ノックラーン：https://corporate.knocklearn.com/ HRコンサルティング事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/hr_consulting/ 急成長スタートアップ向け 中途採用支援事業「Recboo」：https://recboo.com/ ⑪航空会社総代理店事業 航空会社総代理店事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/general_agent/ ⑫レンタカー事業 レンタカー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/rent_a_car/ 沖縄オープンレンタカー：https://opencar-okinawa.com/ ⑬海外ツアー事業 株式会社かもめ：https://corp.kamometour.co.jp/ 海外ツアー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/overseas_tour/ エアトリハワイツアー：https://www.skygate.co.jp/pickup/hawaii/ ファーストワイズ：https://www.1stwise.com/ かもめツアー（eかも。）：https://kamometour.co.jp/ ⑭エンタープライズDX開発事業 株式会社NAYUTA：https://www.g-nayuta.co.jp/ エンタープライズDX開発事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/enterprise_dx ⑮美容FC事業 株式会社SPEED spring：https://bupura.jp/company 美容FC事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/beauty_fc/ 小顔サロン「BUPURA」：https://bupura.jp/ ⑯ポータルサイト事業 ポータルサイト事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/portal_site/ 国内最大級の旅行情報サイト「トラベルjp」：https://www.travel.co.jp/ ⑰法人DX推進事業・ヘルスケア事業（投資先にて注力） 株式会社ピカパカ：https://www.pikapaka.co.jp/ 法人DX推進事業・ヘルスケア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/healthcare/ クラウド型法人出張サポート「ピカパカ出張DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/btm/ デジタル営業システム「ピカパカ営業DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/sfa/ 送客支援サービス「ピカパカ送客DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/healthcare/media/ ⑱人材ソリューション事業（投資先にて注力） 株式会社ピカパカエージェント：https://pikapaka-agent.co.jp/ 人材ソリューション事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/human_solution/ ⑲AIロボット事業（投資先にて注力） ドーナッツロボティクス株式会社：https://www.donutrobotics.com/ AIロボット事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/airobots/ ⑳ゴルフライフサポート事業（投資先にて注力） ゴルフライフ株式会社：https://www.golf-life.co.jp/ 株式会社プロモ https://ssl.promo.co.jp/ ゴルフライフサポート事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/golflife/ ㉑外貨自動両替機事業（投資先にて注力） 株式会社セラ・ホールディングス：https://cerahd.jp/ 外貨自動両替機事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/extech/ ㉒町家宿泊・日本文化体験事業（投資先にて注力） 株式会社エイジェーインターブリッジ：https://www.aj-itb.com/ 町家宿泊・日本文化体験事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/machiya/ 【当社IRサイト】 https://www.airtrip.co.jp/ir/