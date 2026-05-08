近畿大学社会連携推進センター（大阪府東大阪市）教授 奥田祥子と、関西大学社会学部（大阪府吹田市）教授 吉川徹は、令和8年（2026年）5月23日（土）に、MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店（大阪府大阪市）が主催する、「丙午」をテーマとした対談イベントに登壇します。60年に一度巡る「丙午（ひのえうま）」の年に、丙午生まれの2人がその実像に迫ります。 【本件のポイント】 ●60年に一度巡る「丙午」をテーマとした対談イベントをMARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店で開催 ●近畿大学と関西大学から、丙午生まれである2人の社会学者が登壇 ●迷信が社会に与えた影響をデータと実証研究から読み解くとともに、当事者女性の実体験を紹介 【本件の内容】 令和8年（2026年）は、60年に一度巡る「丙午」の年です。前回の昭和41年（1966年）には、「丙午生まれの女性は気性が激しい」といった迷信が広く流布し、出生数が前年より約25％減少するなど、社会に大きな影響を及ぼしました。 関西大学教授で計量社会学者の吉川徹は、令和7年（2025年）出版の自著『ひのえうま―江戸から令和の迷信と日本社会』（出版：光文社）において、この現象を計量社会学の手法で分析し、反響を呼んでいます。一方、丙午生まれの女性である近畿大学教授の奥田祥子は、自身が社会問題に興味を抱き、研究者・ジャーナリストを志すルーツとなったのが「丙午」であったことから本テーマに関心を寄せてきました。今回、話題を集めている自著『等身大の定年後―お金・働き方・生きがい』の出版社である光文社（東京都文京区）の協力を得て2人の社会学者による対談イベントが実現しました。 イベントでは、「丙午」の迷信がどのように生まれ、社会に受け入れられていったのか、人びとの行動や価値観に影響を与えてきたのかを、データと実証研究の視点から読み解きます。また、そもそも「丙午」とは何なのか、語り継がれてきた迷信はどこまで事実なのかなど、奥田自身の経験も交えながら対談するとともに、今年還暦を迎える「丙午」生まれの方々にエールを送ります。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）5月23日（土）16：00～17：30 場所 ：MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店 4階イベントスペース （大阪府大阪市北区茶屋町7-20 チャスカ茶屋町、 阪急各線「大阪梅田駅」茶屋町口から徒歩約3分） 対象 ：一般の方（会場観覧は定員25人、要事前申込） 参加費 ：会場観覧 1,100円（税込） オンライン視聴のみ 1,100円（税込） オンライン視聴（書籍『ひのえうま』付き）1,760円（税込）＋別途送料 オンライン視聴（書籍『等身大の定年後』付き）1,738円（税込）＋別途送料 オンライン視聴（書籍『ひのえうま』・ 『等身大の定年後』付き）2,728円（税込）＋別途送料 購入方法：下記ホームページから購入 https://onlineservice.maruzenjunkudo.co.jp/products/j70065-260523 販売期間：〈会場観覧〉令和8年（2026年）5月23日（土）15：00まで 〈オンライン視聴のみ・書籍付き〉 令和8年（2026年）6月7日（日）12：00まで お問合せ：MARUZEN＆ジュンク堂書店梅田店 TEL（06）6292-7383（10：00～22：00） 【登壇者プロフィール】 奥田祥子（おくだしょうこ） 所属：近畿大学社会連携推進センター 職位：教授 学位：博士（政策・メディア） 昭和41年（1966年）京都府生まれ。ジャーナリスト。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科博士課程単位取得退学。元読売新聞記者。専門は労働・福祉政策、ジェンダー論、メディア論、医療社会学。2000年代初頭から社会構造を問うべき問題として男性の生きづらさを追い、職場のハラスメントや介護離職、シニア人材戦力化等を研究。最長で20数年にわたり、同じ取材対象者に継続的にインタビューを行い、取材者総数は男女計2000人近くに上る。主な著書に、ベストセラーとなった『等身大の定年後―お金・働き方・生きがい』『男性漂流―男たちは何におびえているか』『「女性活躍」に翻弄される人びと』などがある。近著に『抱え込む男たち―ケアで読み解く生きづらさの正体』。 吉川徹（きっかわとおる） 所属：関西大学社会学部 職位：教授 学位：博士（人間科学） 昭和41年（1966年）島根県生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科博士課程修了。大阪大学大学院人間科学研究科教授を経て、現在、関西大学社会学部教授（大阪大学名誉教授）。専門は計量社会学、現代日本社会論。主な著書に、『ひのえうま―江戸から令和の迷信と日本社会』『日本の分断―切り離される非大卒若者（レッグス）たち』（以上、光文社新書）、『現代日本の「社会の心」―計量社会意識論』（有斐閣）、『学歴分断社会』（ちくま新書）、『学歴と格差・不平等―成熟する日本型学歴社会』（東京大学出版会）、『学歴社会のローカルトラック―地方からの大学進学』（大阪大学出版会）などがある。 【株式会社丸善ジュンク堂書店】 所在地 ：東京都中央区新川1-28-23 東京ダイヤビルディング5号館9階 代表者 ：代表取締役社長 西川仁 設立 ：平成22年（2010年）8月2日 事業内容 ：各種出版物、文房具類、教材用品、楽器類の販売等 資本金 ：5,000万円 ホームページ：https://corp.maruzenjunkudo.co.jp 【関連リンク】 社会連携推進センター 教授 奥田祥子（オクダショウコ） https://www.kindai.ac.jp/meikan/2078-okuda-shoko.html 社会連携推進センター https://www.kindai.ac.jp/rd/research-center/usr/