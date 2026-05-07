SOFTSWISSとRubens Barrichelloの協業が3年目に突入





iGaming業界向けにソフトウェアを提供するグローバルテクノロジー企業SOFTSWISSは、ラテンアメリカ担当社外取締役Rubens Barrichello氏との協業開始から2年を迎えました。

サンパウロ, 2026年5月5日 /PRNewswire/ -- SOFTSWISSは、Rubens Barrichello氏との過去2年間にわたる協業を通じて、ブラジルでの存在感を大幅に高めました。2026年第1四半期には、2025年第1四半期と比較して、B2Bテクノロジープロバイダーである同社の総ベット額は65%、GGRは64%増加しました。



2 Years of Partnership: SOFTSWISS & Rubens Barrichello



同社はまた、現地体制を1人の担当者から、事業開発、アカウント管理、マーケティングに注力する専任チームへと拡大しました。この拡大により顧客サービスが向上し、地域全体でタイムリーな支援とプロジェクト遂行が確保されます。

ブラジルのモータースポーツ界で最も広く知られる人物の1人であるBarrichello氏は、同社と現地市場との橋渡しを担い、教育イニシアチブを支援し、パートナーとの関係を深めるうえで重要な役割を果たしています。同氏はまた、Futurecom 2025やBiS SiGMA South America 2026などの主要な業界イベントにSOFTSWISSを代表して出席してきました。

「生産的なパートナーシップを築けていることをうれしく思います。3年目となる今年は、これまで築いてきたものをさらに発展させていくことに注力します。レーシング体験を通じてチームがパートナーとの関係を深める手助けができることを楽しみにしています。これは、本物のつながりを築きながら、自分にとって個人的な意味を持つものを共有する方法でもあります」とRubens Barrichello氏はコメントしています。

経営幹部との複数回にわたる戦略セッションを経て、同社は2026年に向けた主要な事業目標を定めました。優先事項の1つは、Rubens Barrichello氏の多分野にわたる経験から着想を得たものであり、製品開発を加速し、業務機能全体の生産性を向上させるために、ソリューションをより迅速に提供することです。

SOFTSWISS創業者のIvan Montik氏は、次のようにコメントしています。「生涯にわたるレースファンとして、ビジネスでもサーキットと同じように、ミリ秒が成功を左右し得ることを知っています。長距離では、スピードと精度がいっそう重要になります。まさにそれこそ、Rubens氏が私たちの日々の業務にもたらしてくれているものです。このマインドセットこそが、業界における当社の地位の形成に寄与してきたものであり、今後も当社を前進させ続けるでしょう。」

こうした取り組みは、すでに成果を上げています。わずか2か月で、SOFTSWISSチームは新しいB2B製品をローンチしました。これにより、iGamingオペレーターは、慣れ親しんだ事業領域にとどまりながら、固定オッズモデルを通じて現実のイベントを対象とするイベントベースのベッティングを提供し、変化するオーディエンスの需要に応えることができます。

SOFTSWISSについて

SOFTSWISSは、iGaming業界向けの革新的なソリューション開発において15年以上の経験を持つ国際的なテクノロジー企業です。SOFTSWISSは、iGamingプロジェクトを管理するための包括的なソフトウェアを提供しています。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2970260/SOFTSWISS_Rubens.jpg?p=medium600

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2866432/5947538/SOFTSWISS_Logo.jpg

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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