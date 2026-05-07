2024年に放送作家を引退した鈴木おさむによる書き下ろし最新作、舞台『母さん、ラブソングです。』を、主演・田中圭、そして共演に矢崎広を迎え、2026年7月より、東京・仙台・名古屋・上田・大阪の5都市で上演することが決定いたしました。 2026年夏、数々の話題作を世に送り出してきた鈴木おさむと俳優・田中圭のコンビによる、待望の企画シリーズ第四弾が始動いたします。

2011年の『芸人交換日記』から始まったこの最強タッグは前作、2021年のテーマ曲にYOASOBI、ビジュアルに清川あさみさんを迎え、大盛況だった『もしも命が描けたら』以来、約5年ぶりの復活となります。本作は、かつてヒットを飛ばしたものの現在は落ちぶれたミュージシャンの兄と、彼を支え続けてきた弟の二人芝居です。母への愛憎や記憶のズレ、そして目を背けてきた過去の「罪」に向き合う姿が描かれます。新たなステージで活躍を続ける鈴木おさむが手掛ける完全新作書き下ろし作品です。主演の田中圭に加え、実力派俳優の矢崎広との濃密な二人芝居をお届けします！ さらに、本作のキーワードである「ラブソング」。今回、サーフミュージックを背景に、愛や日常を綴る等身大な歌詞が、幅広い世代から支持されている優しく温かな歌声とキャッチーなメロディが魅力のシンガーソングライター・平井大が楽曲提供として参加します。母へのラブソングは果たしてどのような楽曲となるのか。どうぞご期待ください。 そして今回、上演決定にあたり脚本・演出の鈴木おさむ、主演の田中圭、共演の矢崎広からコメントが到着！

コメント

脚本・演出：鈴木おさむ コメント

2年前、放送作家を引退した僕の使命はまだ終わってないんだな。 戦友・田中圭と共に新たな舞台に挑む。 やるからには最高に刺激的で面白いものをやってやります！

田中圭 コメント

台詞量が多いおさむさんとの芝居で、二人芝居ですし、ハードルは高いですが、それよりもまずは芝居をまたできるワクワクと、皆様に見てもらえる喜びが勝っております。 信頼してるおさむさん、そして共演者に矢崎。全てを曝け出してぶつかれそうな相手なので。ありがたいなと思ってます。 是非皆様、劇場に足を運んでください！お待ちしております！

矢崎広 コメント

鈴木おさむ×田中圭は、自分にとって特別な存在で。そのタッグに参加できることをとても嬉しく思います。 おさむさんの描く世界をどう生きるのか今から楽しみですし、圭さんとの二人芝居は、嬉しさと少しの照れと、そして「負けられない」という良い緊張感が入り混じっています。 ぜひ劇場で。お待ちしております。

＜公演概要＞

作品名：舞台『母さん、ラブソングです。』 作・演出：鈴木おさむ 楽曲提供：平井大 出演：田中圭 矢崎広 公演スケジュール： ■東京公演 日程：2026年7月31日（金）～8月16日（日） 会場：東京芸術劇場プレイハウス チケット料金（全席指定・税込）：SS席\12,000／S席 \11,000／A席 \9,000 一般発売：6月13日(土) 主催: 株式会社トライストーン・エンタテイメント、株式会社ディライト・エンタテイメント ＜ツアー＞ ■仙台公演 日程：8月29日（土）～30日（日） 会場：電力ホール ■名古屋公演 日程：9月4日(金)～6日（日） 会場：Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール ■上田公演 日程：9月12日（土）～13日（日） 会場：サントミューゼ大ホール ■大阪公演 日程：9月18日（金）～22日（火・祝） 会場：ＳｋｙシアターMBS 公式サイト：https://www.delight-ent.com/lovesong2026 鈴木おさむ × 田中圭 過去の歩み 第１弾2011年：『芸人交換日記』（企画製作：スラッシュパイル） 第２弾2017年：『僕だってヒーローになりたかった』 第３弾2021年：『もしも命が描けたら』 第４弾2026年：『母さん、ラブソングです。』