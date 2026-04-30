浜離宮恩賜庭園は、4月1日に一般開園から80年を迎えました。これを記念して５月９日(土)にフルート、ヴァイオリン、ピアノ(電子)の三重奏の演奏会を開催します。 当園では、明治時代に延遼館(迎賓施設)で数多くの海外からの要人をおもてなししていました。この史実に基づき、皆さまにも文化財庭園での「西洋音楽」をお聴きいただきたいと思います。内堀広場にて行うため、芝生の上にレジャーシートを敷いて、ゆったりとくつろぎながらお楽しみいただけます。小さなお子様も大歓迎！イスも数席ご用意しておりますので、ご高齢の方や足の不自由な方も、ご負担なくご観覧いただけます。会場付近ではスイーツや軽食のキッチンカーも出店します。 江戸、明治を通して「おもてなし」の場として重宝されてきた日本庭園で、皆さまも歴史に浸りながら素敵な時間をお過ごしください。

１．開催日程

令和８年５月９日(土)

２．内容

（１）コンサート

■日時

令和８年５月９日(土) ①11時30分～ ②13時30分～ 各回30分

■場所

内堀広場 ※雨天時は花木園

■内容

フルート、ヴァイオリン、ピアノ(電子)の三重奏を内堀広場にて披露していただきます。 ※雨天時はフルート、ピアノ(電子)の二重奏に変更となります。 キッチンカーでは、餅アイス、チュロス、軽食などをご用意しております。

■参加費

無料(入園料別途)

■参加方法

当日自由観覧

■出演者

＜フルート＞ 滝沢奈歩氏 千葉県出身。12歳よりフルートを始める。 2025年夏期国際音楽アカデミーMusicAlpにて、工藤重典氏のクラスに参加。 2026年３月東京音楽大学卒業。これまでに河野彬、甲斐雅之の各氏に師事。

＜ヴァイオリン＞ 半田咲百合氏 ４歳よりヴァイオリンを始める。 2020年第13回国際ジュニア音楽コンクール(動画部門)ヴァイオリンF部門(高校生)第２位。 2024年第34回日本クラシック音楽コンクール全国大会出場。これまで川又くみこ、神尾真由子の各氏に師事。

＜ピアノ＞ 市原茜氏 東京都出身。２歳よりピアノを始める。 東京音楽大学ピアノ演奏家コース卒業。 現在、同大学大学院鍵盤楽器研究領域１年在学中。 これまでに、林公子、大森ひろみ、江夏真理奈、 武田真理の各氏に師事。

■演目

モーツァルト：「フィガロの結婚」序曲 エルガー：愛の挨拶 ヨハン・シュトラウスⅡ：アンネンポルカ 日本の四季メドレー（「故郷」「花」「夏の思い出」「赤とんぼ」「雪」）（編曲：山口景子） バッヘルベン：カノン チャイコフスキー：「くるみ割り人形」より花のワルツ ※当日の状況により、楽曲が変更となる場合がございます

（２）キッチンカー

■日時

令和８年５月９日(土) 10:00～16:00 ※商品が無くなり次第終了となります

■場所

内堀広場

■内容

①CHURROMOS

メニュー ・チュロス (プレーンシュガー、抹茶、シナモン、ココア、 アーモンド＆チョコ、ほうじ茶、etc) ※当日の状況により、変更となる場合がございます

②ひつじ

メニュー ・餅アイス ・軽食 ・カフェメニュー ※当日の状況により、変更となる場合がございます

３．その他

・荒天または雨天の場合、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。 ご来園前に浜離宮恩賜庭園公式ホームページ・公式X(旧Twitter)で最新情報をご確認ください。

マップ

お問合せ先

https://x.com/HamarikyuGarden

浜離宮恩賜庭園サービスセンター 03-3541-0200（9時～17時）

浜離宮恩賜庭園について

国指定特別名勝・特別史跡。承応3（1654）年に甲府宰相・松平綱重によって甲府浜屋敷としてつくられ、綱重の子・綱豊が6代将軍・徳川家宣になったのを機に、浜御殿と呼ばれる将軍家別邸となりました。以来、歴代将軍によって改修が行われ、11代将軍・家斉の時にほぼ現在の姿の庭園が完成しました。明治維新後は宮内庁所管の浜離宮となりました。 昭和20（1945）年に東京都に下賜され、翌年浜離宮恩賜庭園の名称で開園し、昭和27（1952）年に国の特別名勝及び特別史跡に指定され現在に至ります。 【開園時間】９時～17時（最終入園は16時30分） 【休園日】12月29日～１月１日 【住所】中央区浜離宮庭園１－１ 【交通】《大手門口（庭園北側の入口）》 都営地下鉄大江戸線 築地市場駅下車 徒歩７分 都営地下鉄大江戸線、ゆりかもめ 汐留駅下車 徒歩７分 JR 東海道線・山手線・京浜東北線・横須賀線、東京メトロ銀座線、 都営地下鉄浅草線 新橋駅下車 徒歩12 分 《中の御門口（庭園北西側の入口）》 都営大江戸線・ゆりかもめ 汐留駅下車 10番出口から徒歩５分 JR浜松町駅下車 徒歩15分 ※駐車場はございません。（大手門口に観光バスと障害者の車両駐車スペースあり） 【入園料】一般 300円 65歳以上 150円 ※小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料 ※「みどりの日（５月４日）」と「都民の日（10月１日）」は無料

https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E6%B5%9C%E9%9B%A2%E5%AE%AE%E5%BA%AD%E5%9C%92%EF%BC%91%EF%BC%8D%EF%BC%91 https://www.tokyo-park.or.jp/park/hama-rikyu/ https://x.com/HamarikyuGarden https://www.instagram.com/tokyo_9gardens/