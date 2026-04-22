Nexteer、Auto China 2026で市場に即したEMBを発表、包括的なモーション・コントロール・ソリューションを推進





北京,2026年4月22日 /PRNewswire/ -- Nexteer Automotive（HK 1316）は、同社のエレクトロメカニカルブレーキ（EMB）が開発と検証を完了し、市場投入の準備が整ったことを発表しました。2025年の上海モーターショーでデビューしたEMBは、量産に向けて成熟期を迎えています。これにより、Nexteerはステアバイワイヤとブレーキバイワイヤを含む完全なMotion-by-Wire™機能を提供することになります。

青写真から旅へ：過酷な条件下でテストされ、期待に応える

NexteerのEMB製品は、Auto Shanghai 2025での発表以来、目覚ましい進歩を遂げています。Nexteerは1年で、製品設計、生産ライン開発、サプライチェーン統合を進め、すべての段階でシームレスなコラボレーションを育んできました。EMBは厳しいシミュレーション、ベンチテスト、極寒のテストに合格しています。Nexteerは、現地の主要OEMメーカーと技術的な要件について綿密な話し合いを行いました。総合的な試乗を行った結果、20人以上の顧客から高い評価を得ています。現在、いくつかのプロジェクトが技術共同開発に進んでいます。

2026年に向けて、中国の自動車産業は大きな転換期を迎えています。単に機能を積み重ねることから、現実の運転シナリオを解決することへと移行しつつあるのです。OEMはもはや、長いチェックリストのような技術を追い求めるのではなく、実際のユーザーのペインポイントに対処し、より良いドライビング体験を提供する統合ソリューションを求めています。Nexteerは、ステアリングとブレーキの両分野における深い専門知識を基盤として、すでに都市通勤や狭いスペースでの駐車といった高頻度のシナリオに対応する統合機能の開発で主導的な役割を果たしています。

ステアリングからブレーキまで：総合的なモーションコントロール能力の向上。Nexteerは、

モーションコントロールのエキスパートとして、ステアリングシステムからブレーキ分野へと拡大することで、モーションコントロールにおける豊富なエンジニアリング能力を活用し、ステアリングとブレーキの両方の機能を包含する強固なフルスタックモーションコントロールソリューションを確立しています。この開発は、新たに始めるのではなく、Nexteerの多くの分野にわたる既存の能力を基盤としています。

・オープン・インターフェースを備えたフルスタック・シャーシ・コントロール・ソフトウェア - 従来の機能の重ね合わせから、深く統合されたコラボレーションへと進化します。Nexteer独自の"braking-steering fusion"ソフトウェアを搭載し、領域横断的な機能安全冗長性を実現し、L3以上の自律走行レベルに信頼性の高いアクチュエーションレイヤーを提供します。実績のある成熟したステアリング技術モジュール上に構築され、アクセス可能なインターフェイスで設計されているため、OEMはソリューションを自社のソフトウェア定義車両アーキテクチャに迅速に統合することができます。

・コストと効率のためのハードウェア再利用 - アクチュエータ・モジュール（モータ、減速機構、センサ）とモーション・コントローラ電子機器（ASIL-D MCU、プリドライバ・チップ、電源管理チップ）は、再利用のためにプラットフォーム化されており、開発期間を大幅に短縮し、システム・コストを削減します。

・戦略的グローバル・フットプリントによる製造シナジー- 組立設備の再利用が可能であり、並行開発を通じて同様のプロセス課題に取り組むことができます。Nexteerは、一貫して高いグローバル品質基準に忠実であり、世界各地に広がる製造拠点を活用して、EMB製品の確実な納入をしっかりとサポートしています。

・成熟したサプライチェーン統合-サプライヤーの重複が多いため、集中調達と規模の経済が促進されます。Nexteerの実績あるグローバル・バリューチェーンは、大量生産のための安定した信頼できる供給を保証します。

「NexteerのSteer-by-WireとEMBの統合は、単なる「1+1」ではなく、メカトロニクスの基本に根ざした自然な進化であり、高度な自律走行における安全性と費用対効果の両方を達成するための重要なイネーブラーです。Nexteerを選ぶということは、単に2つの部品を選ぶということではなく、完全で、実績があり、生産可能で、費用対効果の高いシャーシモーションコントロールソリューションを手に入れるということなのです。」と、Nexteer Automotiveの上級副社長、最高戦略責任者、兼APAC地域社長であるJun Li氏は述べています。

モーション、ミリ秒、マスタリー。Nexteerは、1世紀にわたるエンジニアリングの伝統により、OEMとドライバーの両方に、安全で信頼できる、確かなモーションコントロール体験を提供しています。

Auto China 2026の期間中、中国国際展覧センター（順義）ホールW1のNexteerブースW1B03を訪れ、EMBの画期的なイノベーションとその他の最先端技術を直接体験してください。

Nexteer Automotiveについて

Nexteer Automotive（HK 1316）は、安全で環境にやさしく、エキサイティングなモビリティを加速させる世界有数のモーション・コントロール・テクノロジー企業です。 当社の革新的なポートフォリオは、電動および油圧パワーステアリングシステム、ステアバイワイヤおよびリアホイールステアリングシステム、ステアリングコラムおよびインターミディエイトシャフト、ドライブラインシステム、ソフトウェアソリューション、ブレーキバイワイヤを含む、Motion-by-Wire™シャーシ制御をサポートしています。2026年に自動車分野のイノベーション120周年を迎えるNexteerは、卓越したエンジニアリングの強力な実績を基盤に、モビリティの未来を形作り続けています。 Nexteerは、BMW、Ford、GM、RNM、Stellantis、Toyota、VWを含む世界中のグローバルおよび国内OEM、ならびにBYD、Xiaomi、ChangAn、Li Auto、Chery、Great Wall、Geely、Xpengなどのインドおよび中国の自動車メーカー向けに、電動化、ソフトウェア/コネクティビティ、ADAS/自動運転、およびシェアード・モビリティといったあらゆるメガトレンドにわたるモーション・コントロールの課題を解決しています。 www.nexteer.com

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（日本語リリース：クライアント提供）

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