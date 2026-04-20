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「論破王」ひろゆき氏が4月23日(木)深夜1時、スタジオ生出演！日本の技術で実現した究極の白シャツ「Mo, de in Japan NOTO SNOW（モードインジャパン ノトスノー）」がQVC初登場
−忖度なしに、本当に良いものしか選ばないひろゆき氏が、日本の技術力に惚れ込んで作った自信作−
映像を通じてショッピングの喜びをお届けする株式会社QVCジャパン（千葉県千葉市、最高経営責任者（CEO）グレゴリー・ベルトーニ、以下「QVC」）は2026年4月23日（木）より、2ちゃんねる創設者の一人である、ひろゆき（西村博之）氏がプロデュースするブランド「Mo, de in Japan」より日本の優れた技術力、職人技を集結した究極の白シャツ「Mo, de in Japan NOTO SNOW シャツ（2種）」を販売いたします。QVCでの販売日当日の4月23日（木）深夜1：00放送の番組に、ひろゆき氏が生出演いたします。ひろゆき氏自ら商品へ込めた想いや特にこだわり抜いた機能性も実演を交えながらご紹介いただきます。
4月は環境やライフスタイルの変化により、「新生活」を迎える方も多い季節です。心躍る時期である一方、慣れない日々の中で、戸惑いや不安、忙しさによる疲れを感じることも少なくありません。また、私たちは日々の生活の中で、大小あわせて1日に3万回以上の選択と決断をしているとも言われています。こうした“選択の多い時代”において、QVCは数ある選択肢の中から厳選した商品をご提案し、お客さまが納得感を持って選べる環境を提供していきます。今回、「本当に良いものしか選ばない」という合理主義を貫くひろゆき氏の視点と、QVCの選定力が掛け合わさることで、「これ一枚あればいい」と思える多機能ウェア「Mo, de in Japan NOTO SNOW シャツ（2種）」をご紹介する運びとなりました。
今回ご紹介する「Mo, de in Japan NOTO SNOWシャツ（2種）」には、石川県中能登町で開発された高機能テキスタイル「NOTO SNOW」が採用されています。本素材は、長年培われてきた日本の織り技術と最新の素材開発ノウハウを融合させ、現代のライフスタイルに合わせて再設計され、現在公開中YouTube番組「Nontitle」にて、ひろゆきチームが採用したことでも話題を集めています。
【究極の白シャツ「NOTO SNOW」5つの特長】
（1）汚れにくく、清潔感をキープ
撥油・撥水機能により、油汚れや水分が付きにくく、忙しい毎日でもきれいな状態を保ちます。
（2）アイロンいらずでお手入れ簡単
シワになりにくい素材で、洗濯後もそのまま着用可能。忙しい朝や旅行時にも便利です。
（3）接触冷感で暑い季節も快適
ひんやりとした肌触りの接触冷感素材を採用し、夏でも心地よく着用いただけます。
（4）耐久性が高く、長く愛用可能
摩耗検査20,000回以上をクリアし、日常使いでも劣化しにくい設計です。
（5）紫外線対策にも対応（UPF50+）
高いUVカット機能で、日差しが気になる季節にも安心して着用いただけます。
■商品概要
商品名 ： Mode in Japan NOTO SNOW 撥水撥油UPF50+接触冷感シャツ
POINT：「NOTO SNOW」を象徴する定番モデル。日常のあらゆるシーンで気兼ねなく着回せる、汎用性の高い仕様に仕上げています。
カラー：ホワイト
サイズ*：S、M、L、2L、3L *こちらはユニセックスアイテムとなっております。レディースのお客さまは、普段より1サイズ下を目安にお選びください。
QVC価格：￥10,780
商品番号：754443 商品ページ：https://qvc.jp/product.754443.html
※商品ページにつきましては発売日の4月23日0時より公開となります。
商品名 ： Mode in Japan NOTO SNOW 撥水撥油UPF50+接触冷感レディースシャツ
POINT：QVCのお客さま向けに企画された限定モデル。日本の職人技が細部まで宿る、品質にこだわり抜いた一着です。
カラー：ホワイト
サイズ：M、L
QVC価格：￥17,380
商品番号：754444 商品ページ：https://qvc.jp/product.754444.html
※商品ページにつきましては発売日の4月23日0時より公開となります。
■番組詳細
放送日時：4月23日（木）深夜1：00〜2：00
出演者：ひろゆき（西村博之）氏
※放送に関わる情報は変更になる可能性がございます。
【QVCの視聴・お買い物について】
・QVCの視聴方法：https://qvc.jp/information/watch.html
・QVCでのお買い物が初めての方へ：https://qvc.jp/information/guide/about.html
QVCは、映像を通じて商品の魅力と背景にあるストーリーをお伝えし、お客さまが納得して選べるショッピング体験を提供してまいります。QVCならではの選定力を通じて、日常に喜びをもたらす価値ある商品をお届けします。
■株式会社made in Japan（メイドインジャパン）について
「日本には世界屈指の技術があるのに、伝え方がもったいない」というひろゆき氏の危機感を背景に、ひろゆき氏が代表を務め設立されたプロジェクト母体です 。ブランド名である『Mo, de in Japan』は、「Mode（ファッション）」と「Made in Japan」を掛け合わせた造語で、日本の優れた繊維技術を、現代人の合理的な日常着へと落とし込むことを目指しています 。ひろゆき氏の徹底した合理主義に基づき、「服に気を遣う時間そのものを減らす」ことを追求 。単なるアパレルにとどまらず、防災や地域支援をライフスタイルの一部として「自分事化」する新しい支援の形を提案しています 。
■QVCジャパンについて
株式会社QVCジャパンは、映像を通じてショッピングの喜びをお届けする、マルチプラットフォーム通販企業です。ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、テレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどお好きなデバイスでお好きな時間に、24時間365日お楽しみいただけます。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やストーリーとともにご紹介。QVCは、BS・CS放送のほか、QVC 公式ECサイト（https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では商品や放送についての最新情報を発信しています。株式会社QVCジャパンについての情報はこちら（https://corporate.qvc.jp/）よりご確認いただけます。
映像を通じてショッピングの喜びをお届けする株式会社QVCジャパン（千葉県千葉市、最高経営責任者（CEO）グレゴリー・ベルトーニ、以下「QVC」）は2026年4月23日（木）より、2ちゃんねる創設者の一人である、ひろゆき（西村博之）氏がプロデュースするブランド「Mo, de in Japan」より日本の優れた技術力、職人技を集結した究極の白シャツ「Mo, de in Japan NOTO SNOW シャツ（2種）」を販売いたします。QVCでの販売日当日の4月23日（木）深夜1：00放送の番組に、ひろゆき氏が生出演いたします。ひろゆき氏自ら商品へ込めた想いや特にこだわり抜いた機能性も実演を交えながらご紹介いただきます。
4月は環境やライフスタイルの変化により、「新生活」を迎える方も多い季節です。心躍る時期である一方、慣れない日々の中で、戸惑いや不安、忙しさによる疲れを感じることも少なくありません。また、私たちは日々の生活の中で、大小あわせて1日に3万回以上の選択と決断をしているとも言われています。こうした“選択の多い時代”において、QVCは数ある選択肢の中から厳選した商品をご提案し、お客さまが納得感を持って選べる環境を提供していきます。今回、「本当に良いものしか選ばない」という合理主義を貫くひろゆき氏の視点と、QVCの選定力が掛け合わさることで、「これ一枚あればいい」と思える多機能ウェア「Mo, de in Japan NOTO SNOW シャツ（2種）」をご紹介する運びとなりました。
今回ご紹介する「Mo, de in Japan NOTO SNOWシャツ（2種）」には、石川県中能登町で開発された高機能テキスタイル「NOTO SNOW」が採用されています。本素材は、長年培われてきた日本の織り技術と最新の素材開発ノウハウを融合させ、現代のライフスタイルに合わせて再設計され、現在公開中YouTube番組「Nontitle」にて、ひろゆきチームが採用したことでも話題を集めています。
【究極の白シャツ「NOTO SNOW」5つの特長】
（1）汚れにくく、清潔感をキープ
撥油・撥水機能により、油汚れや水分が付きにくく、忙しい毎日でもきれいな状態を保ちます。
（2）アイロンいらずでお手入れ簡単
シワになりにくい素材で、洗濯後もそのまま着用可能。忙しい朝や旅行時にも便利です。
（3）接触冷感で暑い季節も快適
ひんやりとした肌触りの接触冷感素材を採用し、夏でも心地よく着用いただけます。
（4）耐久性が高く、長く愛用可能
摩耗検査20,000回以上をクリアし、日常使いでも劣化しにくい設計です。
（5）紫外線対策にも対応（UPF50+）
高いUVカット機能で、日差しが気になる季節にも安心して着用いただけます。
■商品概要
商品名 ： Mode in Japan NOTO SNOW 撥水撥油UPF50+接触冷感シャツ
POINT：「NOTO SNOW」を象徴する定番モデル。日常のあらゆるシーンで気兼ねなく着回せる、汎用性の高い仕様に仕上げています。
カラー：ホワイト
サイズ*：S、M、L、2L、3L *こちらはユニセックスアイテムとなっております。レディースのお客さまは、普段より1サイズ下を目安にお選びください。
QVC価格：￥10,780
商品番号：754443 商品ページ：https://qvc.jp/product.754443.html
※商品ページにつきましては発売日の4月23日0時より公開となります。
商品名 ： Mode in Japan NOTO SNOW 撥水撥油UPF50+接触冷感レディースシャツ
POINT：QVCのお客さま向けに企画された限定モデル。日本の職人技が細部まで宿る、品質にこだわり抜いた一着です。
カラー：ホワイト
サイズ：M、L
QVC価格：￥17,380
商品番号：754444 商品ページ：https://qvc.jp/product.754444.html
※商品ページにつきましては発売日の4月23日0時より公開となります。
■番組詳細
放送日時：4月23日（木）深夜1：00〜2：00
出演者：ひろゆき（西村博之）氏
※放送に関わる情報は変更になる可能性がございます。
【QVCの視聴・お買い物について】
・QVCの視聴方法：https://qvc.jp/information/watch.html
・QVCでのお買い物が初めての方へ：https://qvc.jp/information/guide/about.html
QVCは、映像を通じて商品の魅力と背景にあるストーリーをお伝えし、お客さまが納得して選べるショッピング体験を提供してまいります。QVCならではの選定力を通じて、日常に喜びをもたらす価値ある商品をお届けします。
■株式会社made in Japan（メイドインジャパン）について
「日本には世界屈指の技術があるのに、伝え方がもったいない」というひろゆき氏の危機感を背景に、ひろゆき氏が代表を務め設立されたプロジェクト母体です 。ブランド名である『Mo, de in Japan』は、「Mode（ファッション）」と「Made in Japan」を掛け合わせた造語で、日本の優れた繊維技術を、現代人の合理的な日常着へと落とし込むことを目指しています 。ひろゆき氏の徹底した合理主義に基づき、「服に気を遣う時間そのものを減らす」ことを追求 。単なるアパレルにとどまらず、防災や地域支援をライフスタイルの一部として「自分事化」する新しい支援の形を提案しています 。
■QVCジャパンについて
株式会社QVCジャパンは、映像を通じてショッピングの喜びをお届けする、マルチプラットフォーム通販企業です。ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、テレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどお好きなデバイスでお好きな時間に、24時間365日お楽しみいただけます。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やストーリーとともにご紹介。QVCは、BS・CS放送のほか、QVC 公式ECサイト（https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では商品や放送についての最新情報を発信しています。株式会社QVCジャパンについての情報はこちら（https://corporate.qvc.jp/）よりご確認いただけます。