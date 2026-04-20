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全国50店舗に拡大のヤマト住建 節目となる山梨県初出店「住まいのギャラリー甲府店」が誕生
注文住宅を手がけるハウスメーカーのヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本 佳樹、以後「ヤマト住建」）は、その節目となる山梨県初出店として「住まいのギャラリー甲府店」を2026年4月、山梨県甲府市にオープンしました。
■山梨県初出店、甲府市に新たな拠点を開設
ヤマト住建は「住まいのギャラリー甲府店」のオープンにより、全国50店舗体制となりました。これまで全国各地で展開してきた体感型ショールームを通じて、多くのお客様に高性能住宅の価値をお届けしてきましたが、今回新たに山梨県での住まいづくりが可能になりました。「住まいのギャラリー甲府店」は、山梨県内で初の拠点として甲府市にオープン。地域の皆様に夏は涼しく冬は暖かい、省エネルギーで電気代を抑えられる住宅を提供してまいります。住宅性能や快適性といった、数値だけでは伝わりにくい価値を“体感”いただきながら、住まいづくりを検討できることが特徴です。初めて家づくりを検討される方・土地を探される方から、具体的に計画を進めている方まで、幅広いお客様のご相談に対応可能です。
(店舗詳細はこちら https://www.yamatojk.co.jp/office/kofu )
■全国50店舗体制へ、世界基準レベルの家づくりを展開
ヤマト住建は、この度の甲府店オープンをもって、全国50店舗体制となりました。日頃よりご愛顧いただいているお客様をはじめ、関係者の皆様のご支援によりこの節目を迎えられましたことに、深く感謝申し上げます。ヤマト住建は、全国で高気密・高断熱の“世界基準レベル”の家づくりを展開しています。目に見えにくいところにこそこだわり、長く快適に安心して住める住宅を提供しています。今後もより多くのお客様に高性能住宅の価値をお届けするとともに、地域に根差し一人ひとりの暮らしに寄り添いながら、安心して長く住み続けられる住まいの提供に努めてまいります。
＜店舗概要＞
住まいのギャラリー甲府店
〒400-0814 山梨県甲府市上阿原町422-1
フリーダイヤル：0120-888-875
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp
■山梨県初出店、甲府市に新たな拠点を開設
ヤマト住建は「住まいのギャラリー甲府店」のオープンにより、全国50店舗体制となりました。これまで全国各地で展開してきた体感型ショールームを通じて、多くのお客様に高性能住宅の価値をお届けしてきましたが、今回新たに山梨県での住まいづくりが可能になりました。「住まいのギャラリー甲府店」は、山梨県内で初の拠点として甲府市にオープン。地域の皆様に夏は涼しく冬は暖かい、省エネルギーで電気代を抑えられる住宅を提供してまいります。住宅性能や快適性といった、数値だけでは伝わりにくい価値を“体感”いただきながら、住まいづくりを検討できることが特徴です。初めて家づくりを検討される方・土地を探される方から、具体的に計画を進めている方まで、幅広いお客様のご相談に対応可能です。
■全国50店舗体制へ、世界基準レベルの家づくりを展開
ヤマト住建は、この度の甲府店オープンをもって、全国50店舗体制となりました。日頃よりご愛顧いただいているお客様をはじめ、関係者の皆様のご支援によりこの節目を迎えられましたことに、深く感謝申し上げます。ヤマト住建は、全国で高気密・高断熱の“世界基準レベル”の家づくりを展開しています。目に見えにくいところにこそこだわり、長く快適に安心して住める住宅を提供しています。今後もより多くのお客様に高性能住宅の価値をお届けするとともに、地域に根差し一人ひとりの暮らしに寄り添いながら、安心して長く住み続けられる住まいの提供に努めてまいります。
＜店舗概要＞
住まいのギャラリー甲府店
〒400-0814 山梨県甲府市上阿原町422-1
フリーダイヤル：0120-888-875
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp