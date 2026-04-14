「第93回毎日広告デザイン賞」で、学生２名が「一般公募・広告主課題の部 優秀賞」、「一般公募・広告主課題の部 学生賞」を受賞

「第93回毎日広告デザイン賞」で、学生２名が「一般公募・広告主課題の部 優秀賞」、「一般公募・広告主課題の部 学生賞」を受賞