【シェラトン沖縄サンマリーナリゾート】リブランド10周年記念第1弾!〜1日1組限定の海上プライベート空間で特別なお祝いを〜貸切クルーズ「Premier Champagne Voyage」

















「Premier Champagne Voyage」お料理イメージ

















2016年6月1日に大規模リニューアルを経て、リブランドした「シェラトン沖縄サンマリーナリゾート」。沖縄でも珍しいホテル敷地内にマリーナを所有し、滞在することそのものが目的になる、癒しと遊びが融合したテーマパーク型ビーチリゾートとして大人から子供まで一日中楽しめるご滞在を提供しております。10周年記念となる第1弾プラン「Premier Champagne Voyage」は、お祝いにふさわしいシャンパン「Dom Perignon」を、キャビアや伊勢海老など厳選食材を用いた彩り豊かなフィンガーフードとともに船上でお楽しみいただく1日1組限定の贅沢なクルーズプラン。海に囲まれた非日常の空間で、きらめく景色とともに味わう一杯は、記念のひとときをより一層特別なものへと昇華させます。そして、誰にも邪魔されない海上のプライベート空間は、これからの人生を共に歩む決意を伝える瞬間にもふさわしい舞台。大切な方へ想いを伝える時間や、特別な記念日のお祝いに10周年限定プランをお楽しみください。さらに10周年を記念して、「この地に深く根を下ろし、お客様と沖縄を結び、心に残る時間を繋ぎ続ける存在でありたい」という願いを込めた、シンボルとなる記念ロゴを作成いたしました。このロゴを象徴に、これまでのご縁を大切に結びながら、これから先も何十年にもわたり、多くの皆様に愛されるホテルであり続けられるよう、心あたたまるおもてなしをお届けしてまいります。沖縄の大海原を舞台にこれまでの10年を振り返り、そしてこれからの未来への希望を語り合う、特別なひとときをご堪能ください。