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【シェラトン沖縄サンマリーナリゾート】リブランド10周年記念第1弾!〜1日1組限定の海上プライベート空間で特別なお祝いを〜貸切クルーズ「Premier Champagne Voyage」
期間： 2026年6月1日（月）〜 10月31日(土)
■10周年記念ロゴに込めた想い
シェラトンとして新たに生まれ変わり、この地に錨(いかり)を下ろしてから10年。変わらぬご縁を大切に結びながら、次なる航海へと歩みを進めてまいりました。ロゴのモチーフである「錨」は、館内に佇むモニュメントから着想を得たものです。それは、どのような波にさらされようとも、決して揺るがぬ存在でありたいという私たちの決意の象徴です。そして共に描かれた「波」は、姿を変えながらも同じ海でつながり続けるもの。人と人、ホテルと地域、そして沖縄と世界を結ぶ存在でありたいという願いを表現しています。
■シェラトン沖縄サンマリーナリゾートについて
シェラトン沖縄サンマリーナリゾートは、環境省より最高ランクの「ＡＡ」に認定された美しい白砂ビーチに面した、全客室バルコニー付のリゾートホテルです。沖縄本島でも珍しいマリーナ付属の様々なマリンアクティビティが楽しめるホテルとして、大人から子供まで一日中楽しめるご滞在を提供しております。
客 室：全246室［28屐100屐
料飲施設：ダイニングルーム センス、ザ・グリル、サンセットバー＆テラス、スターフィッシュビーチカフェ
その他施設：屋内プール、ウォータースライダー付きガーデンプール、大浴場・サウナ、ジム、スパ、ジップライン、VRステーション、テニスコート、バスケットコート、チャペル
【一般のお客様からのお問い合わせ】
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート
TEL：098-965-2222（10:00-18:00）自動音声応答システム
ホテル公式ホームページURL：https://sheraton-okinawa.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者お問い合わせ】
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート｜マーケティング＆コミュニケーション 石川・玉元
TEL:098-965-2222 FAX:098-965-5480
Email: pr@sheratonokinawasunmarina.com
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート（所在地：沖縄県国頭郡恩納村、総支配人：久物宏基）は、2026年6月1日（月）にシェラトンへのリブランドから10周年を迎えます。当ホテルではこれまでのご愛顧への感謝の気持ちを込め、この節目を祝う複数のエクスペリエンスをご用意。今回第1弾として、1日1組限定のプライベートクルーズプラン「Premier Champagne Voyage」を2026年6月1日(月)から10月31日(土)の期間で開始いたします。
2016年6月1日に大規模リニューアルを経て、リブランドした「シェラトン沖縄サンマリーナリゾート」。沖縄でも珍しいホテル敷地内にマリーナを所有し、滞在することそのものが目的になる、癒しと遊びが融合したテーマパーク型ビーチリゾートとして大人から子供まで一日中楽しめるご滞在を提供しております。
10周年記念となる第1弾プラン「Premier Champagne Voyage」は、お祝いにふさわしいシャンパン「Dom Perignon」を、キャビアや伊勢海老など厳選食材を用いた彩り豊かなフィンガーフードとともに船上でお楽しみいただく1日1組限定の贅沢なクルーズプラン。海に囲まれた非日常の空間で、きらめく景色とともに味わう一杯は、記念のひとときをより一層特別なものへと昇華させます。そして、誰にも邪魔されない海上のプライベート空間は、これからの人生を共に歩む決意を伝える瞬間にもふさわしい舞台。大切な方へ想いを伝える時間や、特別な記念日のお祝いに10周年限定プランをお楽しみください。
さらに10周年を記念して、「この地に深く根を下ろし、お客様と沖縄を結び、心に残る時間を繋ぎ続ける存在でありたい」という願いを込めた、シンボルとなる記念ロゴを作成いたしました。このロゴを象徴に、これまでのご縁を大切に結びながら、これから先も何十年にもわたり、多くの皆様に愛されるホテルであり続けられるよう、心あたたまるおもてなしをお届けしてまいります。
沖縄の大海原を舞台にこれまでの10年を振り返り、そしてこれからの未来への希望を語り合う、特別なひとときをご堪能ください。
2016年6月1日に大規模リニューアルを経て、リブランドした「シェラトン沖縄サンマリーナリゾート」。沖縄でも珍しいホテル敷地内にマリーナを所有し、滞在することそのものが目的になる、癒しと遊びが融合したテーマパーク型ビーチリゾートとして大人から子供まで一日中楽しめるご滞在を提供しております。
10周年記念となる第1弾プラン「Premier Champagne Voyage」は、お祝いにふさわしいシャンパン「Dom Perignon」を、キャビアや伊勢海老など厳選食材を用いた彩り豊かなフィンガーフードとともに船上でお楽しみいただく1日1組限定の贅沢なクルーズプラン。海に囲まれた非日常の空間で、きらめく景色とともに味わう一杯は、記念のひとときをより一層特別なものへと昇華させます。そして、誰にも邪魔されない海上のプライベート空間は、これからの人生を共に歩む決意を伝える瞬間にもふさわしい舞台。大切な方へ想いを伝える時間や、特別な記念日のお祝いに10周年限定プランをお楽しみください。
さらに10周年を記念して、「この地に深く根を下ろし、お客様と沖縄を結び、心に残る時間を繋ぎ続ける存在でありたい」という願いを込めた、シンボルとなる記念ロゴを作成いたしました。このロゴを象徴に、これまでのご縁を大切に結びながら、これから先も何十年にもわたり、多くの皆様に愛されるホテルであり続けられるよう、心あたたまるおもてなしをお届けしてまいります。
沖縄の大海原を舞台にこれまでの10年を振り返り、そしてこれからの未来への希望を語り合う、特別なひとときをご堪能ください。
■「Premier Champagne Voyage（プレミエ シャンパン ボヤージュ)」概要
10周年の節目を祝し、1日1組限定の貸し切りクルーズプランをご用意いたしました。ホテル内マリーナから出航し、船上ではお祝いにふさわしいシャンパン「Dom Perignon」を、キャビアや伊勢海老、アグー豚などを取り入れた彩り豊かなフィンガーフードとともに、心ゆくまでご堪能いただけます。海に囲まれた非日常の空間で、きらめく景色とともに味わう一杯は、記念のひとときをより一層特別なものへと昇華させます。そして、誰にも邪魔されない海上のプライベート空間は、これからの人生を共に歩む決意を伝える瞬間にもふさわしい舞台。大切な方へ想いを伝える時間や、特別な記念日のお祝いに、10周年限定プランをお楽しみください。
【期間】2026年6月1日(月)〜10月31日(土)
【時間】要相談（7日前18:00までの要事前予約制）
【料金】お一人様100,000円
【対象人数】2名〜（10名以上の場合はご相談ください）
※写真はすべてイメージです。実際のご提供内容とは異なる場合がございます。
※ご予約方法等の詳細は、準備が整い次第、ホテル公式サイトにて公開いたします。
※記載料金には、サービス料・消費税が含まれております。
※記載のメニュー内容は、食材の仕入状況等により予告なく変更または中止となる場合がございます。
※悪天候により安全な運航が困難と判断される場合には開催中止となることがございます。
10周年の節目を祝し、1日1組限定の貸し切りクルーズプランをご用意いたしました。ホテル内マリーナから出航し、船上ではお祝いにふさわしいシャンパン「Dom Perignon」を、キャビアや伊勢海老、アグー豚などを取り入れた彩り豊かなフィンガーフードとともに、心ゆくまでご堪能いただけます。海に囲まれた非日常の空間で、きらめく景色とともに味わう一杯は、記念のひとときをより一層特別なものへと昇華させます。そして、誰にも邪魔されない海上のプライベート空間は、これからの人生を共に歩む決意を伝える瞬間にもふさわしい舞台。大切な方へ想いを伝える時間や、特別な記念日のお祝いに、10周年限定プランをお楽しみください。
【期間】2026年6月1日(月)〜10月31日(土)
【時間】要相談（7日前18:00までの要事前予約制）
【料金】お一人様100,000円
【対象人数】2名〜（10名以上の場合はご相談ください）
※写真はすべてイメージです。実際のご提供内容とは異なる場合がございます。
※ご予約方法等の詳細は、準備が整い次第、ホテル公式サイトにて公開いたします。
※記載料金には、サービス料・消費税が含まれております。
※記載のメニュー内容は、食材の仕入状況等により予告なく変更または中止となる場合がございます。
※悪天候により安全な運航が困難と判断される場合には開催中止となることがございます。
■10周年記念ロゴに込めた想い
シェラトンとして新たに生まれ変わり、この地に錨(いかり)を下ろしてから10年。変わらぬご縁を大切に結びながら、次なる航海へと歩みを進めてまいりました。ロゴのモチーフである「錨」は、館内に佇むモニュメントから着想を得たものです。それは、どのような波にさらされようとも、決して揺るがぬ存在でありたいという私たちの決意の象徴です。そして共に描かれた「波」は、姿を変えながらも同じ海でつながり続けるもの。人と人、ホテルと地域、そして沖縄と世界を結ぶ存在でありたいという願いを表現しています。
■シェラトン沖縄サンマリーナリゾートについて
シェラトン沖縄サンマリーナリゾートは、環境省より最高ランクの「ＡＡ」に認定された美しい白砂ビーチに面した、全客室バルコニー付のリゾートホテルです。沖縄本島でも珍しいマリーナ付属の様々なマリンアクティビティが楽しめるホテルとして、大人から子供まで一日中楽しめるご滞在を提供しております。
客 室：全246室［28屐100屐
料飲施設：ダイニングルーム センス、ザ・グリル、サンセットバー＆テラス、スターフィッシュビーチカフェ
その他施設：屋内プール、ウォータースライダー付きガーデンプール、大浴場・サウナ、ジム、スパ、ジップライン、VRステーション、テニスコート、バスケットコート、チャペル
【一般のお客様からのお問い合わせ】
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート
TEL：098-965-2222（10:00-18:00）自動音声応答システム
ホテル公式ホームページURL：https://sheraton-okinawa.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者お問い合わせ】
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート｜マーケティング＆コミュニケーション 石川・玉元
TEL:098-965-2222 FAX:098-965-5480
Email: pr@sheratonokinawasunmarina.com