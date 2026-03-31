駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部の小林透教授らによる研究グループが分散型育成装置「Worm Pod（ワーム・ポッド）」を開発 ― 持続可能な養殖業を支える次世代飼料生産技術

駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部の小林透教授らによる研究グループが分散型育成装置「Worm Pod（ワーム・ポッド）」を開発 ― 持続可能な養殖業を支える次世代飼料生産技術