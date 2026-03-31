駒澤大学と長崎大学の研究グループが生成AIを利用した模擬患者アバターを研究開発 ― 医学生の医療面接能力向上を目指し、株式会社システック井上と共同開発

駒澤大学と長崎大学の研究グループが生成AIを利用した模擬患者アバターを研究開発 ― 医学生の医療面接能力向上を目指し、株式会社システック井上と共同開発