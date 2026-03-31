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バリュエンス、フランスにてブランド買取「ALLU Nice」をオープン！
ALLU Europe S.A.S.（本社：フランス、代表：丹尾 幸一）は、フランス・ニースにて、ブランド買取「ALLU Nice」を2026年4月1日（現地時間）にオープンいたします。
フランス・ニースに新規出店！地中海沿岸の主要都市で展開
ニースでは、政府や自治体が主導し、循環型経済の推進に向けた取り組みが進められています。衣料品や生活用品の回収・再利用をはじめとするリユース・リサイクルの仕組みが広がり、地域全体で持続可能な社会の実現に向けた動きが加速しています。また、ファッションやライフスタイル分野を中心に、サステナブルやヴィンテージへの関心が高まっており、幅広い層に支持されています。
今回オープンする「ALLU Nice」は、フランス南東部・地中海沿岸に位置する主要都市ニースに出店いたします。ニース旧市街とプロムナード・デ・ザングレの中間に位置する、観光・商業の中心エリアに構えています。本出店を通じて、フランスにおけるブランドリユースのさらなる認知拡大を図るとともに、より多くのお客さまに安心してご利用いただける、利便性の高いサービスの提供を目指してまいります。
■ALLU Nice概要
・店舗名：ALLU Nice
・オープン：2026年4月1日（水）
・営業時間：10：00〜18：00（現地時間）
・住所：81 Rue de France, 06000 Nice
・買取ジャンル：時計、バッグ、ジュエリー等
・対応言語：英語、フランス語
・Facebook：https://www.facebook.com/Allu.Fr
・Instagram：https://www.instagram.com/allu_france/
今後もバリュエンスグループでは、世界各国でのブランド買取店舗の展開を加速させ、より多くのお客さまがリユースを体験できる場を提供し、リユース文化の浸透と循環型社会の実現に向けた取り組みを一層強化してまいります。
■ALLU Europe S.A.S. ※ALLU Hong Kong Limited 100%出資
・設立：2020年3月
・代表：丹尾 幸一
・本社所在地：3 Rue du Faubourg Saint-Honore, 75008, Paris, France
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売・海外事業調査および取引業者開拓
■ALLU Hong Kong Limited
・設立：2008年11月19日（グループ化：2015年9月）
・代表：六車 進
・本社住所：Unit A110, 16/F, Tower 5, The Gateway Harbour City, Kowloon, Hong Kong
・事業内容：ブランド品、貴金属等の買取、販売
※ALLU Hong Kong Limitedおよび ALLU Europe S.A.S.は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270／https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
Facebook
https://www.facebook.com/Allu.Fr
Instagram
https://www.instagram.com/allu_france/
フランス・ニースに新規出店！地中海沿岸の主要都市で展開
ニースでは、政府や自治体が主導し、循環型経済の推進に向けた取り組みが進められています。衣料品や生活用品の回収・再利用をはじめとするリユース・リサイクルの仕組みが広がり、地域全体で持続可能な社会の実現に向けた動きが加速しています。また、ファッションやライフスタイル分野を中心に、サステナブルやヴィンテージへの関心が高まっており、幅広い層に支持されています。
■ALLU Nice概要
・店舗名：ALLU Nice
・オープン：2026年4月1日（水）
・営業時間：10：00〜18：00（現地時間）
・住所：81 Rue de France, 06000 Nice
・買取ジャンル：時計、バッグ、ジュエリー等
・対応言語：英語、フランス語
・Facebook：https://www.facebook.com/Allu.Fr
・Instagram：https://www.instagram.com/allu_france/
今後もバリュエンスグループでは、世界各国でのブランド買取店舗の展開を加速させ、より多くのお客さまがリユースを体験できる場を提供し、リユース文化の浸透と循環型社会の実現に向けた取り組みを一層強化してまいります。
■ALLU Europe S.A.S. ※ALLU Hong Kong Limited 100%出資
・設立：2020年3月
・代表：丹尾 幸一
・本社所在地：3 Rue du Faubourg Saint-Honore, 75008, Paris, France
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売・海外事業調査および取引業者開拓
■ALLU Hong Kong Limited
・設立：2008年11月19日（グループ化：2015年9月）
・代表：六車 進
・本社住所：Unit A110, 16/F, Tower 5, The Gateway Harbour City, Kowloon, Hong Kong
・事業内容：ブランド品、貴金属等の買取、販売
※ALLU Hong Kong Limitedおよび ALLU Europe S.A.S.は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270／https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
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TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
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