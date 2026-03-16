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主力AIクラウド企業のNebius、アジア太平洋市場に進出し、グローバル展開を加速
アジア太平洋地域の成長力を見据え、プレゼンスを強化
John Haarerをアジア太平洋・日本地域ゼネラルマネージャーに任命し、事業拡大を推進
2025年の収益は479%増加し、AIネイティブ企業から大手企業まで数百社との契約を獲得、飛躍的な成長軌道を描く
シンガポール - EQS Newswire - 2026年3月13日 - AIクラウド企業のNebius（NASDAQ: NBIS）は本日、世界的に急増する目的特化型AIインフラストラクチャーに対する需要を捉えるため、事業をアジア太平洋地域に拡大することを発表しました。また、この地域の事業成長を統括するアジア太平洋・日本地域ゼネラルマネージャーにJohn Haarerを任命しました。
Haarerは最高収益責任者のMarc Boroditskyの直属となり、シンガポールを拠点として主要市場のシンガポール、日本、韓国、インドをはじめ地域全体における事業拡大を統率します。Haarerは、CloudflareやTwilioといった世界的なテクノロジー企業で10年にわたり、この地域のGTM（go-to-market）戦略を推進してきた実績があります。
Nebiusの最高収益責任者のMarc Boroditskyは次のように述べています。「当社はこの1年で、アジア市場に足を踏み入れ、初めてのお客様を獲得し、この地域で事業を急速に拡大していくための基盤を構築してきました。Haarerは主要なテクノロジー企業のアジア太平洋地域における事業拡大を率いてきた豊富な実績があります。この地域のあらゆる主要市場では、目的特化型AIインフラストラクチャーに対する需要が拡大しており、Haarerはこのような重要な時期に当社に加わります。」
アジア太平洋・日本地域ゼネラルマネージャーのJohn Haarerは次のように述べています。「アジアはAIにとって世界で最も刺激的な地域のひとつであり、NebiusはAI変革の新たな波を起こすクラウドです。今のような事業の重要局面において、世界有数の才能あふれるエンジニアを擁するこの会社の一員となれることを嬉しく思います。アジア事業を強化し、地域全体のパートナーやお客様、政府がAIのボトルネックを解消し、AIの潜在力を形ある経済価値に転換していけるよう支援したいと考えています。」
Nebiusは世界で最も急成長しているAIクラウド企業のひとつであり、2025年は前年比479%の増収を記録し、MicrosoftやMetaとの複数年にわたるAIインフラストラクチャー契約を含め、受注残は200億ドルを超えています。37億ドルの現金を保有し、2026年末までに年換算ベースで70億ドルから90億ドルの収益を目指しています。Haarerの任命により、当社はアジア太平洋地域への参入段階から本格的な事業展開の段階に移行します。
将来の見通しに関する記述
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意味における将来の見通しに関する記述が含まれており、これにはリスクおよび不確実性が伴います。本プレスリリースに含まれる記述のうち、過去の事実に関する記述を除くすべての記述（アジア太平洋地域における事業拡大の計画、想定する収益目標、受注残、事業成長予想に関する記述を含みますが、これらに限定されません）は、将来の見通しに関する記述です。「見込む」、「信じる」、「継続する」、「予測する」、「期待する」、「見通す」、「意図する」、「可能性が高い」、「〜かもしれない」、「〜するだろう」といった語句およびそれに準ずる表現ならびにその否定型は、将来の見通しに関する記述を識別する目的で使用されています。
これらの将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性および諸前提に左右されるものであり、当社の支配の及ばない事項を含みます。実際の結果は、これらの記述において予測または示唆された結果と大きく異なる場合があり、当社が報告する業績は、将来の業績を示すものとして解釈されるべきではありません。実際の結果が、これらの記述において予測または示唆された結果と異なる要因となり得る潜在的なリスクおよび不確実性には、市場やマクロ経済の状況や地政学的な状況、新たな地域市場に事業を拡大していく当社の能力、競争圧力、技術動向、顧客を獲得・維持する当社の能力などが含まれます。これらに加え、当社が2025年4月30日に米国証券取引委員会（Securities and Exchange Commission、以下「SEC」）に提出した2024年度年次報告書（Form 20-F）の「Risk Factors（リスク要因）」および「Operating and Financial Review and Prospects（事業および財務の概況と見通し）」の項目に記載された、当社の継続事業に関連するリスクおよび不確実性も含まれます。
本プレスリリースに含まれる情報は、本プレスリリースの日付時点のものです（別途明記されている場合を除く）。法令で要求される場合を除き、当社は、新たな情報、将来の出来事その他の理由を問わず、これらの将来の見通しに関する記述を、その作成日以降に発生した事象や生じた予測できない状況を反映して、公に更新または修正する義務を負いません。
また、「当社は〜と考えています」といった記述は、当該事項に関する当社の見解や意見を反映したものです。これらの記述は、本プレスリリースの日付時点で当社が入手可能な情報に基づいています。このような情報はこれらの記述の合理的な根拠となると当社は考えていますが、情報は限定的または不完全である場合があります。また、当社が入手可能なすべての関連情報を網羅的に調査または検証したものと解釈されるべきではありません。これらの記述は本質的に不確実性を伴うものであり、投資家の皆様はこれらの記述に過度に依拠しないようご留意ください。
Nebiusについて
AIクラウド企業のNebiusは、データやモデルのトレーニングから本番展開まで、開発者や企業がAIの未来を自ら主導していけるよう支援するフルスタックのプラットフォームを構築しています。自社の高度な技術力を基盤とし、グローバルな事業展開を急速に推進し、大規模に事業を運営するNebiusは、AIによる製品、エージェント、サービスを構築する世界中のスタートアップやエンタープライズにサービスを提供しています。
NebiusはNasdaq（NASDAQ：NBIS）上場企業で、アムステルダムに本社を構えています。
詳しくは、当社ウェブサイトをご覧ください。http://www.nebius.com/
John Haarerをアジア太平洋・日本地域ゼネラルマネージャーに任命し、事業拡大を推進
2025年の収益は479%増加し、AIネイティブ企業から大手企業まで数百社との契約を獲得、飛躍的な成長軌道を描く
シンガポール - EQS Newswire - 2026年3月13日 - AIクラウド企業のNebius（NASDAQ: NBIS）は本日、世界的に急増する目的特化型AIインフラストラクチャーに対する需要を捉えるため、事業をアジア太平洋地域に拡大することを発表しました。また、この地域の事業成長を統括するアジア太平洋・日本地域ゼネラルマネージャーにJohn Haarerを任命しました。
Nebiusの最高収益責任者のMarc Boroditskyは次のように述べています。「当社はこの1年で、アジア市場に足を踏み入れ、初めてのお客様を獲得し、この地域で事業を急速に拡大していくための基盤を構築してきました。Haarerは主要なテクノロジー企業のアジア太平洋地域における事業拡大を率いてきた豊富な実績があります。この地域のあらゆる主要市場では、目的特化型AIインフラストラクチャーに対する需要が拡大しており、Haarerはこのような重要な時期に当社に加わります。」
アジア太平洋・日本地域ゼネラルマネージャーのJohn Haarerは次のように述べています。「アジアはAIにとって世界で最も刺激的な地域のひとつであり、NebiusはAI変革の新たな波を起こすクラウドです。今のような事業の重要局面において、世界有数の才能あふれるエンジニアを擁するこの会社の一員となれることを嬉しく思います。アジア事業を強化し、地域全体のパートナーやお客様、政府がAIのボトルネックを解消し、AIの潜在力を形ある経済価値に転換していけるよう支援したいと考えています。」
Nebiusは世界で最も急成長しているAIクラウド企業のひとつであり、2025年は前年比479%の増収を記録し、MicrosoftやMetaとの複数年にわたるAIインフラストラクチャー契約を含め、受注残は200億ドルを超えています。37億ドルの現金を保有し、2026年末までに年換算ベースで70億ドルから90億ドルの収益を目指しています。Haarerの任命により、当社はアジア太平洋地域への参入段階から本格的な事業展開の段階に移行します。
将来の見通しに関する記述
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意味における将来の見通しに関する記述が含まれており、これにはリスクおよび不確実性が伴います。本プレスリリースに含まれる記述のうち、過去の事実に関する記述を除くすべての記述（アジア太平洋地域における事業拡大の計画、想定する収益目標、受注残、事業成長予想に関する記述を含みますが、これらに限定されません）は、将来の見通しに関する記述です。「見込む」、「信じる」、「継続する」、「予測する」、「期待する」、「見通す」、「意図する」、「可能性が高い」、「〜かもしれない」、「〜するだろう」といった語句およびそれに準ずる表現ならびにその否定型は、将来の見通しに関する記述を識別する目的で使用されています。
これらの将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性および諸前提に左右されるものであり、当社の支配の及ばない事項を含みます。実際の結果は、これらの記述において予測または示唆された結果と大きく異なる場合があり、当社が報告する業績は、将来の業績を示すものとして解釈されるべきではありません。実際の結果が、これらの記述において予測または示唆された結果と異なる要因となり得る潜在的なリスクおよび不確実性には、市場やマクロ経済の状況や地政学的な状況、新たな地域市場に事業を拡大していく当社の能力、競争圧力、技術動向、顧客を獲得・維持する当社の能力などが含まれます。これらに加え、当社が2025年4月30日に米国証券取引委員会（Securities and Exchange Commission、以下「SEC」）に提出した2024年度年次報告書（Form 20-F）の「Risk Factors（リスク要因）」および「Operating and Financial Review and Prospects（事業および財務の概況と見通し）」の項目に記載された、当社の継続事業に関連するリスクおよび不確実性も含まれます。
本プレスリリースに含まれる情報は、本プレスリリースの日付時点のものです（別途明記されている場合を除く）。法令で要求される場合を除き、当社は、新たな情報、将来の出来事その他の理由を問わず、これらの将来の見通しに関する記述を、その作成日以降に発生した事象や生じた予測できない状況を反映して、公に更新または修正する義務を負いません。
また、「当社は〜と考えています」といった記述は、当該事項に関する当社の見解や意見を反映したものです。これらの記述は、本プレスリリースの日付時点で当社が入手可能な情報に基づいています。このような情報はこれらの記述の合理的な根拠となると当社は考えていますが、情報は限定的または不完全である場合があります。また、当社が入手可能なすべての関連情報を網羅的に調査または検証したものと解釈されるべきではありません。これらの記述は本質的に不確実性を伴うものであり、投資家の皆様はこれらの記述に過度に依拠しないようご留意ください。
Nebiusについて
AIクラウド企業のNebiusは、データやモデルのトレーニングから本番展開まで、開発者や企業がAIの未来を自ら主導していけるよう支援するフルスタックのプラットフォームを構築しています。自社の高度な技術力を基盤とし、グローバルな事業展開を急速に推進し、大規模に事業を運営するNebiusは、AIによる製品、エージェント、サービスを構築する世界中のスタートアップやエンタープライズにサービスを提供しています。
NebiusはNasdaq（NASDAQ：NBIS）上場企業で、アムステルダムに本社を構えています。
詳しくは、当社ウェブサイトをご覧ください。http://www.nebius.com/