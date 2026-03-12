関西エリアを中心としたグリーン水素の大規模輸送・利活用に向けた共同調査・実証に関する基本合意書の締結

以上











1：各社の役割各社の役割については、以下の通り。・関西電力：鉄道による水素輸送の供給管理システム実証等・ＪＲ西日本：線路敷パイプラインの実証・ＪＲ貨物：鉄道による水素輸送の実証・ＮＴＴ：既存地下空間を活用したパイプラインの検討・ＮＴＴアノードエナジー：既存地下空間を活用したパイプラインの検討・パナソニック：純水素型燃料電池を活用した水素利活用実証・川崎重工：鉄道による水素輸送の環境価値管理システム実証及び自社工場の水素利活用調査・川崎車両：鉄道による液化水素コンテナ輸送実証・北酸：圧縮水素コンテナの製作・井本商運：水素コンテナの海上輸送実証・神戸製鋼：液化水素コンテナ受入設備の検討・日本通運：水素コンテナの陸上輸送2：関西エリアを中心としたグリーン水素の大規模輸送・利活用に向けた共同調査・実証の概要