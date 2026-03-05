こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
WHI HD、生成AIによるジョブディスクリプション作成支援機能をリリース〜事業変化に迅速に対応できる組織づくりを実現〜
株式会社WHI Holdings（本社：東京都港区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：安斎富太郎、以下 WHI HD）は、「COMPANY® Talent Management」シリーズ（以下 CTM2.0）の「組織人員配置」製品に、生成AIを利用したジョブディスクリプション（職務記述書）作成支援機能を追加し、提供開始したことをお知らせします。
近年日本企業において、従来の日本のメンバーシップ型人事制度と欧米のジョブ型人事制度を融合した「ハイブリッド型」人事制度が広がりつつあります。この制度運用には、ポジション（役割）ごとの業務内容や責任範囲をはじめ、必要な人材要件やスキル要件などを定めた「ジョブディスクリプション」の整備が不可欠です。しかし、ジョブディスクリプションの作成は現職者へのヒアリングをベースに、目的／期待成果／求められるスキル・資格など、多岐にわたる項目の定義が必要です。一から作成をするには難易度が高く、1つのジョブディスクリプションを作成するのにも極めて負荷が高いのが実態です。そのため、数千規模のポジション管理の負荷や、事業環境に合わせた適時の更新が追いつかず、ジョブディスクリプションの陳腐化が多くの企業の共通課題となっています。
今回追加した「生成AIを利用したジョブディスクリプション作成支援機能」は、作成ノウハウがなくても職種や職位といった基本情報を入力するだけで、生成AIが業務内容や人材要件の素案を自動作成します。スキル要件についてはCTM2.0内で管理している自社のスキルデータを基にAIが最適な候補を提案し、精度の高いジョブディスクリプションが短時間で完成します。
さらに作成したジョブディスクリプションを利用し、組織図上で配置の検討をすることも可能です。確定した組織・ポジション・人材配置の情報は、人事基幹システム「COMPANY® 人事・給与」に連携でき、発令・給与計算への反映までをワンストップで行えます※。
これらの機能により、ジョブディスクリプションの作成負荷を大幅に軽減するとともに、事業フェーズの変化に合わせた柔軟かつ迅速な「戦略的人材配置」や「組織改編」の実現を支援します。
※組織・人事情報のデータベースとして「COMPANY 人事・給与」をご利用の場合
●生成AIを利用したジョブディスクリプション作成支援機能の特長
１．生成AIによる対話型の作成支援で、作成負荷の軽減と精度向上を実現
職種（例：開発／営業／管理）や職位（例：ジュニア／ミドル／マネージャー）、ジョブの目的・概要といった基本情報を基に、ジョブディスクリプション作成用にチューニングされた生成AIが業務内容や期待成果、人材・スキル要件を自動作成します。スキル要件は、CTM2.0内で管理する自社のスキル一覧からAIが最適なものを提案するため、一つひとつ登録する必要がありません。修正は画面上のチャット欄で行えます。対話形式で内容をブラッシュアップし、完成した内容をジョブディスクリプションとして反映可能です。この生成AIサポートにより、作成負荷の高いジョブディスクリプション作成を大幅に効率化します。
２．テンプレート活用による作成効率化
あらかじめテンプレートを登録しておくことで、作成効率化や書き方の統一が可能です。また、職種ごとのジョブディスクリプションのサンプルも提供しており、これを参考に自社用のテンプレートを作成することもできます。
３．現場への作成依頼から申請・承認、マスタ（管理台帳）への反映まで1つのワークフローで完結
各事業部門にジョブディスクリプションの作成や更新をシステム上で依頼し、申請された内容に対して人事部が承認するワークフローの運用が可能です。承認された内容は、ジョブディスクリプションを管理するマスタに自動反映されるため、転記の手間やミスも防ぎます。
４．「COMPANY® 人事・給与」との連携
本機能で作成したジョブディスクリプションを組織図上で参照しながら、誰をどのポジションに配置するかの検討を行えます。また、確定した組織・配置の情報は「COMPANY® 人事・給与」のデータベースに自動連携※できます。ポジション情報を基にした給与計算も可能です。ジョブディスクリプションの作成から、組織案の策定、配置確定後の発令への反映、給与計算までを一元管理し、「COMPANY®」シリーズ全体で効率的かつ戦略的な人材配置の実現を支援します。
※組織・人事情報のデータベースとして「COMPANY 人事・給与」をご利用の場合
WHI Holdingsは、統合人事システム「COMPANY®」シリーズの拡充を通じて、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現に努めてまいります。
●「COMPANY® Talent Management」シリーズ（呼称：CTM2.0）について
国内大手法人の3社に1社※が利用する統合人事システム「COMPANY®」シリーズが提供する、日本企業固有の組織ニーズへ最適化したタレントマネジメントシステムです。人的資本経営に欠かせない人材の可視化、評価、育成、異動・配置、要員計画といったあらゆる機能を網羅しています。HR特化型生成AIの搭載と、現場の従業員から経営層までが迷わず操作できるUI/UXにより、はたらくすべての人が活用できる「COMPANY® Talent Management」シリーズとして、組織の意思決定と個人の成長を同時に加速させます。
※従業員数3,000人以上（株式会社Works Human Intelligence調べ）
●株式会社WHI Holdingsについて
WHI Holdingsは、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY®」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。
* 会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
* 本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通し等に関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
* 本リリースの製品画像に記載されている氏名、組織名、その他の名称は架空のもので、実在の企業や人物とは関係ありません。
「COMPANY® Talent Management」シリーズ製品サイト https://www.ctm.works-hi.co.jp/
WHI Holdingsは、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY®」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。

https://www.whi-holdings.co.jp/
https://www.whi-holdings.co.jp/
