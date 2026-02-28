¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Û¥Þ¥ó¥¬³Ø²Ê¤¬¡Ö2025Ç¯ÅÙºîÉÊ¹ÖÉ¾²ñ(½ÐÄ¥ÊÔ½¸Éô)¡×¤ò³«ºÅ ¡Á 10¼Ò17ÊÔ½¸Éô¤¬ÃæÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë½¸·ë¡¢¥Þ¥ó¥¬²È¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤ÎºîÉÊ¤ò¥×¥íÊÔ½¸¼Ô¤¬¹ÖÉ¾
Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§µÈÌî¹°¾Ï¡Ë·Ý½Ñ³ØÉô¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Ë¥Þ¥ó¥¬³Ø²Ê¤Ï¡¢1·î26Æü¡Á28Æü¤Î3Æü´Ö¡¢¥Þ¥ó¥¬½ÐÈÇ¼Ò¤äWeb¥Þ¥ó¥¬¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤¬½¸¤¦ºîÉÊ¹ÖÉ¾²ñ¡Ê½ÐÄ¥ÊÔ½¸Éô¡Ë¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ½ÐÄ¥ÊÔ½¸Éô¡Ë¤òÃæÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬²È¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤¬¥×¥í¤Î¥Þ¥ó¥¬ÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¸ÄÊÌ¤ËºîÉÊ¹ÖÉ¾¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï10¼Ò17ÊÔ½¸Éô¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëËÜ½ÐÄ¥ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢ËèÇ¯1·îËö¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡£¥Þ¥ó¥¬½ÐÈÇ¼Ò¤äWeb¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥×¥íÊÔ½¸¼Ô¤¬ÃæÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢³ØÀ¸¤Î¥Þ¥ó¥¬²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿ºîÉÊ¤Î¸ÄÊÌ¹ÖÉ¾¤ä¥¹¥«¥¦¥È¤ò¹Ô¤¦¡£ÃæÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÅÔ¿´¤Ë¶á¤¯¡¢ÅÔÆâ¤Î³Æ½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÊÔ½¸Éô¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ØÀ¸¤é¤Ï¼«ºî¤Î´°À®¸¶¹Æ¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢´õË¾¤¹¤ëÊÔ½¸Éô¤«¤é¹ÖÉ¾¤ò¼õ¤±¤ë¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÄ´À°¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢»²²Ã¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊÔ½¸Éô¤«¤é¹ÖÉ¾¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢À¸³¶Åª¤Ê»Ù±ç¤âÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥¬²È¤ò»Ö¤¹Â´¶ÈÀ¸¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¡¡½ÐÄ¥ÊÔ½¸Éô¤Ç¤ÎºîÉÊ¹ÖÉ¾¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤¬ÉÕ¤¯³ØÀ¸¤ä¡¢¹ÖÉ¾¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Þ¥ó¥¬¾Þ¤ØÅê¹Æ¤·¡¢¼õ¾Þ¤ò·Ð¤Æºß³ØÃæ¤Ë¾¦¶È»ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³ØÀ¸¤â¿ôÂ¿¤¤¡£
¡¡ËÜ½ÐÄ¥ÊÔ½¸Éô¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥¬³Ø²Ê¤ÎÌ´ÍèÄ»¤Í¤à¶µ¼ø¤Ï¡Ö2016Ç¯¤è¤ê¾®µ¬ÌÏ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âç³Ø¤ÎºîÉÊ¹ÖÉ¾²ñ¡Ê½ÐÄ¥ÊÔ½¸Éô¡Ë¤Ï¡¢Ç¯¡¹¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÁý¤¨¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Î³èÌö¤Ë»Ù¤¨¤é¤ìµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¡£º£Ç¯¤Ï99Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢¼ø¶È¤ÇËá¤¤¤¿ºîÉÊ¤ò¼ê¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¹ÖÉ¾¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¬¤éÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¡¢Ì´¤ØÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤¬ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ï1·î26Æü¡Á28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²¼µ¤Î10¼Ò17ÊÔ½¸Éô¤¬½¸¤Ã¤¿¡£
¡Ú2025Ç¯ÅÙ»²²ÃÊÔ½¸Éô°ìÍ÷¡Û
¡ü½¸±Ñ¼Ò
¡¦¥¸¥ã¥ó¥×+
¡¦¥¸¥ã¥ó¥×SQ.
¡ü¾®³Ø´Û
¡¦½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼
¡¦¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯
¡¦¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ê¥ª¡¼¥ë
¡¦½µ´©¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä
¡ü¹ÖÃÌ¼Ò
¡¦¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó
¡¦½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó
¡¦·î´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó
¡üKADOKAWA
¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯Newtype
¡¦¥«¥É¥³¥ß
¡ü¥Þ¥Ã¥°¥¬¡¼¥Ç¥ó
¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¡¼¥Ç¥ó
¡üÇòÀô¼Ò
¡¦¥Þ¥ó¥¬¥é¥Ü¡ª
¡ü¥ê¥¤¥É¼Ò
¡¦¥È¡¼¥ÁWeb
¡ü¥³¥ß¥¹¥Þ
¡¦GANMA¡ª
¡üLINE Digital Frontier
¡¦LINE¥Þ¥ó¥¬
¡ü¥½¥é¥¸¥Þ
¡¦¥½¥é¥¸¥Þ
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¡·Ý½Ñ³ØÉô¥Þ¥ó¥¬³Ø²Ê
¡¡¥Þ¥ó¥¬²È¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¡¢½¾Íè¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤É½¸½ÊýË¡¤òÄÉµá¤·¡¢¼«Í³¤Ç½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êª¸ìÅª¤Ê¥Þ¥ó¥¬É½¸½¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥«¡¼¥È¥¥¡¼¥ó¡¢¥Þ¥ó¥¬¸¶ºî¡¢»¨»ï¡¦½ñÀÒÊÔ½¸¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÉ½¸½¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¦µæ¡¦ÈãÉ¾¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÍÑ°Õ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤òÁÏÂ¤¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¿Þ¤ë¡£
¡ÚURL¡Û https://www.t-kougei.ac.jp/gakubu/arts/manga/
¢£¹ÊóÃ´Åö¤¬¸¦µæ¼¼¤ËË¬Ìä¤·¤Æ¤ß¤¿¥·¥ê¡¼¥º Âè28²ó
¡Ö¥Þ¥ó¥¬³Ø²Ê¤Ç¤Ï½ÐÄ¥ÊÔ½¸Éô¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Áºß³ØÃæ¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª¡Á¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚURL¡Û https://youtu.be/ra7prHXabkY
¡¡Âç³Ø¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹ÊóÃ´Åö¤¬¸¦µæ¼¼¤ËË¬Ìä¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¶µ°÷¤È»¨ÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤Ç¡¢Âç³Ø¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë³Æ²ó3Ê¬Á°¸å¤ÎÆ°²è¡£
¡¡Âè28²ó¤Ç¤Ï¡¢·Ý½Ñ³ØÉô¥Þ¥ó¥¬³Ø²Ê¤ÎÌ´ÍèÄ»¤Í¤à¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¼¼¤òË¬Ìä¡£¤Þ¤¿¡¢ºß³ØÃæ¤Ë¥Þ¥ó¥¬²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÈÁ¤«¤¨¤ë¤µ¤ó¡ÊÂåÉ½ºî¡ØËâË¡¾¯½÷¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¡Ë¤È»°ÅÄÀ»¤µ¤ó¡ÊÂåÉ½ºî¡Ø¿À¿À¤Î¤Þ¤Ë¤Þ¤Ë¡Ù¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤ä³ØÀ¸À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¡¢¡Ö½ÐÄ¥ÊÔ½¸Éô¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø
¡¡Åìµþ¹©·ÝÂç³Ø¤Ï1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö¾®À¾ÕíâÃ¡Ê¼Ì¿¿¡ËÀìÌç³Ø¹»¡×¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢ÁÏÀßÅö½é¤«¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¤ËÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÚURL¡Û https://www.t-kougei.ac.jp/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿ÍÅìµþ¹©·ÝÂç³Ø¡¡ÁíÌ³¡¦´ë²è²Ý ¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-5371-2741
¥á¡¼¥ë¡§university.pr@office.t-kougei.ac.jp
