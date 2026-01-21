文化祭の売上金を全額寄付 地域福祉への貢献が評価され豊島区民社会福祉協議会より感謝状【飛鳥未来高等学校 池袋キャンパス・飛鳥未来きずな高等学校 池袋キャンパス】
学校法人三幸学園が運営する池袋エリアの2キャンパス（飛鳥未来高等学校 池袋キャンパス、飛鳥未来きずな高等学校 池袋キャンパス）は、2025年5月31日（土）に池袋地区で合同開催した文化祭において、来場者からの売上金を全額寄付しました。この取り組みが評価され、豊島区民社会福祉協議会より感謝状を贈呈いただきました。
2025年12月12日（金）に行われた感謝状贈呈式には、各キャンパスを代表する生徒が参列し、日頃の活動に対する感謝の言葉を直接受け取りました。寄付金は、「こどもたちの支援と教育」に関わる取り組みに活用される予定です。
当日は、豊島区長 高際みゆき様と豊島区民社会福祉協議会 会長 山本ナミエ様とも懇談の機会をいただき、記念撮影を実施。
区長からは、「今後の地域づくりにおいても、若者の力が大きな役割を果たしていくことを期待しています」とのお言葉を頂戴しました。
また、本件に関するインタビューも受けており、次回（2/15号）発行予定の「トモニーつうしん」（同協議会発行の区内広報誌）および「web版トモニーつしん（note）」への掲載も予定しています。
池袋エリアの2キャンパス（飛鳥未来高等学校 池袋キャンパス、飛鳥未来きずな高等学校 池袋キャンパス）では、日頃から地域との連携を重視し、紙芝居の読み聞かせやこども食堂のサポートなどのこども支援ボランティア活動、地域のふくし祭りへの参加などを継続的に行ってきました。
今回の寄付および表彰は、こうした日常的な地域貢献活動の延長線上にある取り組みです。
今後も、地域社会の一員として、学びを社会に還元する活動を通じ、次世代を担う人材の育成と地域福祉の発展に貢献してまいります。
