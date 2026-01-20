株式会社KAL（本社：東京都新宿区、代表：鈴木 一也）は、社内資料をそのまま活用し、すぐに使えるAPI型AIチャットボットサービス「inchat（インチャット）」をリリースしました。

inchat サービスサイト：https://in-chat.ai

inchatはシンプルな導入と業務利用を前提とした設計を重視しています。

管理画面からPDFやWord、テキストファイルなどの資料をアップロードするだけで、最短1日でAIチャットボットが使えるようになります。

専門的な設定を必要とせず、非エンジニアの担当者でも運用しやすい点が特徴です。

API型のチャットボットとして提供されているため、デザイン・UIは自由にカスタマイズ可能です。

Webサイトだけでなく、LINEやSlackなどのコミュニケーションツールへの組み込みや、SalesforceなどのCRMツールとの連携、ShopifyをはじめとするECへの実装にも対応しています。

既存の業務フローや顧客接点を大きく変えることなく、AIチャットボットを活用できます。

さらに、問い合わせ対応や情報検索だけでなく、業務の一部を担うAIエージェントとして段階的に拡張することも可能です。

運用フェーズに応じて役割を広げられる柔軟性を備えています。

私たちはAIツールの提供に加え、導入目的の整理やデータ設計、運用改善までを含めた支援を行っています。

今後も企業のAI活用を通して、事業成長へつなげる取り組みを進めていきます。

株式会社KAL

本社：東京都新宿区西新宿4-8-11

代表取締役：鈴木 一也

事業内容：事業コンサルティング・マーケティングの実行支援・システム開発

HP：https://kal.co.jp

inchat：https://in-chat.ai