¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£SARASA¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó2¿§¡Ü¥·¥ã¡¼¥×¤¬¥¹¥ê¥à¤Ê1ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥é¥µ¥¯¥ê¥Ã¥×2¡ÜS¡×2·î2ÆüÈ¯Çä
¡ÁÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô14²¯ËÜ°Ê¾å¤ÎSARASA¿·¥·¥ê¡¼¥º¡¢¿·¼Ò²ñ¿Í¤ò±þ±ç¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¡Á
¥¼¥Ö¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐÀî ÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¿Íµ¤¥¸¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡ÖSARASA¡×¤«¤é¡¢¿·À¸³è¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¼Ò²ñ¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥Ú¥ó¡Ö¥µ¥é¥µ¥¯¥ê¥Ã¥×2¡ÜS¡×¤ò2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎÊ¸¶ñ¼è°·Å¹¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó14Ç¯Ï¢Â³Çä¾åNo.1¡Ê¢¨1¡Ë¤ÇÎß·×ÈÎÇä14²¯ËÜ¡Ê¢¨2¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëSARASA¤Î½ñ¤¿´ÃÏ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¹õ¤ÈÀÖ¤Î2¿§¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤È¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¤òÆÈ¼«µ¡¹½¤Ç¥¹¥ê¥à¤Ê1ËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥Ö¥éÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡Ö15-19ºÐ¤Î51¡ó¤¬¥µ¥é¥µ¤Î»ÈÍÑ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¡¢³ØÀ¸¤«¤é¿Íµ¤¤Î¹â¤¤SARASA¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥Ú¥ó¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¦½¤¤Î¥á¥â¤äÍ½Äê¤Î½ñ¤Ê¬¤±¤¬Â¿¤¤¡¢¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î¡Ö½é¤á¤Î1ËÜ¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥µ¥é¥µ¥¯¥ê¥Ã¥×2¡ÜS¡Ù²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇÈ´¡§500±ß¡ËÂ¿µ¡Ç½¥Ú¥ó
¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡§¥¸¥§¥ë¥¤¥ó¥¯¡¡¹õ¡¢ÀÖ¡¡¥Ü¡¼¥ë·Â¡§0.4£í£í¡¿0.5£í£í¡¡¥·¥ã¡¼¥×¿Ä·Â¡§0.5£í£í¡¡ÂØ¿Ä¡§JK-0.4¡¿0.5£í£í
¼´¿§¡§Á´5¿§¡¡¡Êº¸¤«¤é¡Ë0.4£í£í¡§¹õ¡¢¥ß¥¹¥È¥Ö¥ë¡¼¡¢¥â¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¡¡0.5£í£í¡§¹õ¡¢Çò¡¢Æ©ÌÀ
¢£¥µ¥é¥µ¥¯¥ê¥Ã¥×2¡ÜS¤ÎÆÃÄ¹
1¡¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ËÂÐ±þ
¤µ¤é¤µ¤é¤È¤·¤¿½ñ¤¿´ÃÏ¤Î¹õ¤ÈÀÖ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥á¥â¤È½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤ò¿§Ê¬¤±¤·¤Æ½ñ¤¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò½ñ¤¯¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÊØÍø¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸»þÂå¤ËSARASA¤Î¥¤¥ó¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤½ñ¤¿´ÃÏ¤Ç»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿§Ê¬¤±¤·¤Æ½ñ¤¤ä¤¹¤¤
2¡¥¥·¥ã¡¼¥×¿Ä¤ò½Ð¤¹ºÝ¤Ë¥Î¥Ã¥¯¤·¤ä¤¹¤¤·Á¾õ
¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥×ÉôÊ¬¤ò¥Î¥Ã¥¯¤·¤Æ¿Ä¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë»Ø¤Ë¿¨¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ï³Ñ¤ò¾¯¤·Íî¤È¤·¤Æ²¡¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤â¿´ÃÏ¤è¤¯»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¡¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥ã¡¼¥×¥Î¥Ã¥¯
3¡¥ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥µ¥¤¥É¥¹¥×¥ê¥ó¥°µ¡¹½¡×¤Ç½¾ÍèÉÊ¤è¤ê7¡ó¥¹¥ê¥à²½
½¾Íè¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥Ú¥ó¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢Ãæ¿Ä¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤¬´¬¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥ê¥à¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÃæ¿Ä¤òÃæ±û¤Ë´ó¤»¤ë¤È¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°Æ±»Î¤¬Íí¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥ê¥à²½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¤ò¥¹¥ê¥à¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤òÃæ¿Ä¤ÎÎÙ¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥É¥¹¥×¥ê¥ó¥°µ¡¹½¡×¤ò³«È¯¤·¡¢Ãæ¿Ä¤òÃæ±û¤Ë´ó¤»¤ëÇÛÃÖ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¤ÈÆ±¤¸Ãæ¿Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼´·Â¤Î7¡ó¥¹¥ê¥à²½¤È8¡ó·ÚÎÌ²½¡Ê¤¤¤º¤ì¤â½¾ÍèÉÊÂÐÈæ¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡¹½¤Ï2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥µ¥é¥µ¥¯¥ê¥Ã¥×3C¡×¤Ç½é¤á¤ÆÅëºÜ¤·¡¢º£²ó¥·¥ã¡¼¥×¤òÆþ¤ì¤¿Â¿µ¡Ç½¥Ú¥ó¤Ç¤âÉôÉÊ¤Ê¤É¤ò¸«Ä¾¤·³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¾å¡Ë½¾ÍèÉÊ¡Ê²¼¡Ë¿·¾¦ÉÊ
¥µ¥¤¥É¥¹¥×¥ê¥ó¥°µ¡¹½¤Ç¥¹¥ê¥à²½
¢£¥µ¥é¥µ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï
¤µ¤é¤µ¤é¤È¤·¤¿·Ú¤¤½ñ¤¿´ÃÏ¤È¡¢Ç»¤¯¤¢¤¶¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥¸¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤¹¡£2003 Ç¯¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢¥¤¥ó¥¯¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤ì¤ëÉÊ¼Á¤ò20Ç¯°Ê¾åÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¥µ¥é¥µ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿3¿§¥¸¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Î¡Ö¥µ¥é¥µ¥¯¥ê¥Ã¥×3C¡×¤ä¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ç¹âµé´¶°î¤ì¤ë¥¸¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡Ö¥µ¥é¥µ¥°¥é¥ó¥É¡×¡¢¶ËºÙ¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤µ¤é¤µ¤é½ñ¤±¤ë¡Ö¥µ¥é¥µ¥Ê¥Î¡×¤Ê¤É¡¢»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡Ö¥µ¥é¥µ¥¯¥ê¥Ã¥×¡×
ºÇ¸å¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤ì¤ëÉÊ¼Á¤òÄÉµÚ
ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡Ö¥µ¥é¥µ¥°¥é¥ó¥É¡×
ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡Ö¥µ¥é¥µ¥Ê¥Î¡×
¢£Â¿¿§Â¿µ¡Ç½¥Ú¥ó¤Î¾ï¼±¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤¹¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥×¥ê¥ó¥°µ¡¹½
¥¸¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃ±¿§¥¿¥¤¥×¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¿§Â¿µ¡Ç½¥¿¥¤¥×¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤éÌýÀ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¸¥§¥ë¥¤¥ó¥¯¤ÏÇÓ½ÐÎÌ¤¬Â¿¤¯Ãæ¿Ä¤¬ÂÀ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ü¥Ç¥£¤¬ÂÀ¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤òºÙ¤¯¤¹¤ë¤ÈÃæ¿Ä¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ê¥¤¥ó¥¯¤ÎÎÌ¤¬¸º¤Ã¤ÆÉ®µµ÷Î¥¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤Â¿¿§¥Ú¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹Í¤¨¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¥Á¡¼¥à¤òÈ¯Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
µ»½ÑÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¾ï¼±¤òÇË¤ë¡Ö¥µ¥¤¥É¥¹¥×¥ê¥ó¥°µ¡¹½¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¿Ä¤ÎÎÙ¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤òÇÛÃÖ¤¹¤ëµ¡¹½¤Ï¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²¿ÅÙ¤â»îºîÉÊ¤òºî¤êºîÆ°¤¹¤ë¤«³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Îµ¡¹½¤Î´Î¤Ç¤¢¤ëºÙ¤¤¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤â¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¶¯ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Ä´À°¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥µ¥é¥µ¥¯¥ê¥Ã¥×2¡ÜS¡×¤â¤³¤Îµ¡¹½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥É¥¹¥×¥ê¥ó¥°µ¡¹½¥¤¥á¡¼¥¸
¡Êº¸¡Ë½¾ÍèÉÊ¡Ê±¦¡Ë¿·¾¦ÉÊ
¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Î°ÌÃÖ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¥¹¥ê¥à²½
¢£¥µ¥¤¥É¥¹¥×¥ê¥ó¥°µ¡¹½¤òÅëºÜ¤·¤¿´ûÂ¸¾¦ÉÊ
¡Ø¥µ¥é¥µ¥¯¥ê¥Ã¥×3C¡Ù3¿§¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó
2024Ç¯2·îÈ¯Çä
²Á³Ê:440±ß(ÀÇÈ´400±ß)¡¡
¢¨1 Æü·ÐPOS¥µ¡¼¥Ó¥¹ 2012Ç¯1·î¡Á2025Ç¯12·îÊ¸¶ñ»Ô¾ì¡Ê¥¸¥§¥ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡Ë³ÆÇ¯´ÖÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤è¤ê¡£Á´¹ñGMS/SM/CVS/DRG·×
¢¨2 2024Ç¯12·î»þÅÀ¡£¥¼¥Ö¥é½Ð²Ù¼ÂÀÓ¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ö¡ö¡ö¡¡¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡ö¡ö¡ö
¥¼¥Ö¥é¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥×¥í¥À¥¯¥È¡õ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôPR¥Á¡¼¥à
TEL¡§050-1706-0335
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=lMAcrb-AQgqVdpN7YbCzRQ%3D%3D
¡ö¡ö¡ö¡¡¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡ö¡ö¡ö
¥¼¥Ö¥é³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡TEL¡§0120-555335¡ÊÊ¿Æü9»þ¡Á17»þ¡Ë¡¡https://www.zebra.co.jp/
