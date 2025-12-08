スマートTVの普及と買換え需要で支えられるデジタルTV SoC市場、CAGR 11.9%の安定成長が続く
製品定義：進化を続けるデジタルTVの頭脳--SoCの真価とは
デジタルTV SoC（System on Chip）は、テレビ機器の中枢的な演算処理を一手に担う集積回路であり、映像信号処理、音声デコーディング、ユーザーインターフェース制御、AI処理、通信制御など、多様な機能をワンチップ化した半導体製品である。従来のテレビとは異なり、スマート化が加速する現代のTV市場において、SoCは“テレビの脳”として進化を続けており、映像の高精細化、コンテンツの多様化、OSの複雑化、クラウド接続の常態化といった要求に応えるキーデバイスである。特に4K/8K、HDR、Dolby Visionといった映像技術、音声アシスタントやストリーミングアプリとの連携が標準化される中で、SoCの処理能力と電力効率は、製品競争力を大きく左右する要素となっている。TVが「受像機」から「コンテンツ・サービスプラットフォーム」へと変貌を遂げる中、SoCの進化がテレビの未来を形づくる。
市場概況：安定成長を続けるグローバル市場、2025年以降も需要は底堅い
LP Informationの最新レポート「世界デジタルTV SoC市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/147138/digital-tv-soc）によれば、2025年から2031年の期間において、デジタルTV SoC市場は年平均成長率（CAGR）11.9%で推移し、2031年には市場規模が225.6億米ドルに達すると予測されている。急成長ではないものの、テレビのスマート化、OSの複雑化、AI対応の標準化といった需要を背景に、継続的かつ底堅い成長が見込まれている。特に、発展途上国におけるスマートTVの普及や、買替サイクルの短縮、OEMメーカーのSoC内製志向などが、安定成長の基盤を支えている。また、TVメーカーの差別化戦略がコンテンツやUIに依存する中で、SoCの機能強化は直接的な商品価値向上に直結しており、今後も市場は一定の技術革新とともに推移する見通しである。
図. デジタルTV SoC世界総市場規模
図. デジタルTV SoC世界総市場規模
図. 世界のデジタルTV SoC市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
図. 世界のデジタルTV SoC市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
プレイヤー動向：寡占が進む市場構造、上位3社で83%のシェアを掌握
デジタルTV SoC市場は、MediaTek、Realtek Semiconductor、Novatek Microelectronicsといった台湾系ファブレス半導体企業を中心に、極めて寡占化が進んでいる。LP Informationの調査によると、2024年時点で上位3社が全体の約83.0%の市場シェアを占めており、製品の高性能化と開発スピード、ソフトウェア統合力が、競争優位性のカギとなっている。中でもMediaTekは、各国の主要TVメーカー向けに多品種対応のSoCを供給し、市場における存在感を圧倒的に高めている。また、OS（Android TV、Roku OS、Google TVなど）ごとのチューニング、AIアップスケーリング、Wi-Fi/Bluetoothとの統合といった周辺機能の進化にも対応できる企業が、市場において高評価を得ている。
展望と技術潮流：スマート化・AI統合が駆動する次世代ニーズ
今後のデジタルTV SoC市場においては、「AIネイティブTV」や「クラウド連携型TV」、「コンテンツ推薦アルゴリズムのリアルタイム処理」などの新技術が重要な成長ドライバーとなる。スマートスピーカー機能の内蔵、ジェスチャー認識、音声操作、広告最適化機能など、SoCに求められる機能はますます高度化しており、単なる演算チップではなく、“サービス統合プラットフォーム”としての役割が期待されている。加えて、環境規制や低消費電力化の要求が強まる中で、製造プロセスの微細化（例：12nm→7nm）やアーキテクチャの再設計も進むと見られる。グローバル市場の成熟と技術ニーズの高度化が交錯するこの分野において、競争優位を築く鍵は、ハード・ソフトを横断した統合力と、TVメーカーとのエコシステム形成にある。
