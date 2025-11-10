「ぺこぱのまるスポ」　と　「TOKYO CATCH BALL CLUB」が11/15(土)16(日)の2日間、コラボでイベントを開催！

ABCテレビで放送しているスポーツバラエティ番組「ぺこぱのまるスポ」は、キャッチボールを通じて人と人とのつながりを育む活動を展開する「TOKYO CATCH BALL CLUB」とコラボしたイベントを開催します。
番組が掲げる「まるっとスポーツ応援！はなまる宣言」のもと、子どもたちに野球やスポーツの楽しさを改めて感じてもらい、キャッチボールを通じではなまるな思い出を作っていただくことを目指します。
イベントには、番組MCのぺこぱはもちろん、スポーツ解説者の古田敦也さん・鳥谷敬さんや、タレントの稲村亜美さんなど豪華なゲストも登場。さらに、番組テーマソングを担当しているベリーグッドマンによるミニライブも開催！





＜イベント情報＞
【日程】
2025年11月15日(土)、16日(日)　11時～16時
　※入場無料
　※荒天中止

【場所】
TOTTEI PARK
　〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町2番1号

【MC】
ぺこぱ　
　※11月15日(土)、16日(日)両日出演




【出演者】
11月15日(土)：　鳥谷敬、稲村亜美、中西良太、ベリーグッドマン
11月16日(日)：　古田敦也、田口壮

　 　 　



　

※出演者は予告なく変更になる場合があります

＜イベントプログラム＞


　



※プログラムは予告なく変更になる場合があります



