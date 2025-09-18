ラボ自動化ソフトウェア市場見通し：2035年までに121億米ドルへ拡大
KD Market Insights は、市場調査サーベイレポート『ラボ自動化ソフトウェア市場の将来動向と機会分析 - 2025～2035年』を発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が適切なビジネス判断を行えるよう支援します。本調査において、KD Market Insights のリサーチチームは一次・二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、そしてゴー・トゥ・マーケット（GTM）戦略の理解を行っています。
世界のラボオートメーションソフトウェア市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間にCAGR値7.3%を予測し、さらに2035年末までに121億米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は67億米ドルでした。
ラボ自動化ソフトウェア市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
ラボ自動化ソフトウェア市場は、世界中の研究所が研究・試験プロセスにおいてデジタル化、効率化、精度向上へと移行する中で進化を続けている。ラボ自動化ソフトウェアとは、研究室内のワークフロー、機器、データを管理・制御・最適化するための専用プラットフォームを指す。ロボティクスシステム、分析機器、LIMS（ラボ情報管理システム）とのシームレスな統合を可能にし、生産性向上と規制遵守を確実にする。
製薬企業、臨床検査ラボ、学術機関、食品検査施設などにおいて、人為的エラーを削減し、反復作業を迅速化し、データ管理を強化する目的で導入が拡大している。世界的に研究開発活動が活発化していること、個別化医療への需要が高まっていること、規制要件が厳格化していることが、ラボ自動化ソフトウェア採用を後押ししている。
市場規模とシェア
ラボ自動化ソフトウェア市場は、ラボ自動化分野全体において重要な構成要素を担っている。特に、ハイスループットスクリーニング、創薬、臨床試験に依存する製薬・バイオテクノロジー企業が最大シェアを占める。臨床診断ラボも大きな役割を果たしており、迅速検査ソリューションの需要増加が背景にある。
北米は高度な医療インフラ、強力なバイオテクノロジー産業、デジタル技術の早期導入に支えられ、市場をリードしている。欧州は研究資金の拡充や厳格な規制遵守フレームワークによりこれに続く。一方、アジア太平洋地域は、中国、日本、インドといった国々における研究開発投資の増加、製薬製造の拡大、デジタルヘルスケアソリューションの普及により、急速な成長を遂げている。
成長要因
製薬・バイオテクノロジー分野での研究開発の拡大：創薬活動や臨床試験の増加が効率的なラボ自動化ソリューション需要を押し上げている。
ハイスループット要件：ゲノミクス、プロテオミクス、分子診断において迅速なデータ処理を可能にする自動化ソフトウェアの導入が進展。
規制遵守：FDA、EMA、ISO などの厳格な国際基準により、正確なデータ管理、監査証跡、トレーサビリティが求められ、自動化ソフトウェア採用を促進。
慢性疾患の増加：診断検査需要の拡大に伴い、自動化ラボシステムの導入が加速。
