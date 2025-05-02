½Ð²ñ¤¤¤Î¿·ÂÎ¸³¡ª¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡ß¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ú¥¢¥È¥ì¥Þ¥Ã¥Á¡ª¡×¥ïー¥ë¥É¥×¥é¥¹¥¸¥à±§ÅÚÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥×¥é¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡Ö¥ïー¥ë¥É¥×¥é¥¹¥¸¥à±§ÅÚÅ¹¡×¡Ê·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¶Ú¥È¥ì¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ú¥Ú¥¢¥È¥ì¥Þ¥Ã¥Á¡ª¡Û¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¸¥à½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¡Ö¼«Á³¤Ê¸òÎ®¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ú¥¢¤Ç¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤ä¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ç´¥ÇÕ¤ò¤¹¤ë¸òÎ®¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
¡Ú¡¡³µ¡¡Í×¡¡¡Û
ÆüÄø¡§2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§14:00～16:00
¾ì½ê¡§¥ïー¥ë¥É¥×¥é¥¹¥¸¥à±§ÅÚÅ¹¡Ê·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô¡Ë
Êç½¸¿Í¿ô¡§ÃË½÷³Æ4Ì¾¡Ê·×8Ì¾¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÂÐ¾Ý¡§20～40Âå¤ÎÃË½÷¡Ê¥¸¥àÈó²ñ°÷¤â»²²Ã²ÄÇ½¡Ë
±þÊçÊýË¡¡§Google¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¿½ÀÁ¡Êhttps://qrcd.org/8bmZ¡Ë
¡Ú¡¡Æâ¡¡ÍÆ¡¡¡Û
¡¦¥Ú¥¢¤Ç¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³
¡¦¥×¥í¥Æ¥¤¥óÊÒ¼ê¤Ë²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤à¸òÎ®¥¿¥¤¥à
¡Ú¡¡ÇØ¡¡·Ê¡¡¡Û
¥¸¥à¤¬¡ØÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¾ì¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ø¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ì¡Ù¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥à¤Î·ÑÂ³Î¨¸þ¾å¡¢¿·µ¬Æþ²ñ¼Ô¤ÎÁý²Ã¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¶¯²½¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÌÜÅª¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÄê´üÅª¤Ê³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥×¥é¥¹
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.worldplus-gym.com/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è°°Ä®1-2-7¤¢¤Ù¤Î¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹5F
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡¡¡¡¡¡¾å¸ýÂÙÀµ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2017Ç¯11·î22Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥×¥é¥¹¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹Ê¸²½¤ÎÁÏÂ¤¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç24»þ´Ö¡¦Ç¯ÃæÌµµÙ¤Î¥Þ¥·¥óÆÃ²½·¿¥¸¥à¡Ö¥ïー¥ë¥É¥×¥é¥¹¥¸¥à¡×¤ò±¿±Ä¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó160Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£