【八尾市】公民連携にかかる提案を募集する制度（試行実施）を開始！八尾市は令和７年12月24日、企業・大学等の皆様が持つ知見やノウハウ等を活かし、市の抱える行政課題の解決や地域活性化、市民サービスの向上につなげることを目的として、公民連携にかかる提案を募集する制度（提案募集制度）を試行的に開始した。【八尾市からのお知らせ】八尾市では行政経営改革課 公民連携係を企業・大学等の一元窓口とし、企業・大学等