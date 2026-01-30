大阪府は包括連携協定を締結している株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、以下ダスキン）と連携し、2026年1月20日・22日の2日間、食品関連事業者を対象とした、HACCPに沿った「食品衛生セミナー」を大阪赤十字会館（大阪府大阪市）で開催した。大阪府とダスキンは2021年7月16日に包括連携協定を締結し、健康、子ども・福祉、地域活性化、ダイバーシティ・雇用促進、安全・安心、環境などの7分野で連携し、さまざまな取組