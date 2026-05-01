河内長野市は、市が抱えるさまざまな課題に対し民間企業の知見や技術を生かすことを目的に、「河内長野市リバースピッチ」を開催する。【趣旨・目的】河内長野市では、地域資源の活用や観光・交流機会の創出、多文化共生、子ども・若者支援、庁内業務の高度化など、幅広い分野において新たな解決策が求められている。本イベントは、市が民間企業に対して市の課題を直接提示する「リバースピッチ」と呼ばれる手法により、河内長野市