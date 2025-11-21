大阪府と包括連携協定(※)を締結している株式会社ダスキン(本社：大阪府吹田市、以下ダスキン)が、令和7年11月15日にイオンモール堺鉄砲町にて、住宅侵入犯罪等抑止対策協議会と大阪府警察が主催する『未来を守る！住まいの防犯セミナー』に協力し、セミナーを実施した。(※)大阪府とダスキンは令和３年７月16日に包括連携協定を締結し、健康、子ども・福祉、地域活性化、ダイバーシティ・雇用促進、安全・安心、環境など７分野