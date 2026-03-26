大阪府は、特殊詐欺等の被害防止に向けた取組みとして、令和8年3月11日（水）、池田泉州銀行江坂支店、株式会社ダスキン、吹田警察署、吹田市と連携し、「改正大阪府安全なまちづくり条例※」の周知キャンペーンを池田泉州銀行江坂支店1階フロアにて実施した。当日は、府広報担当副知事「もずやん」も参加し、銀行利用者や地域住民に向けて、条例改正のポイントをまとめた資料や吹田市の防犯機能付電話機等購入補助のお知らせチラ