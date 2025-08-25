Èà»á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¡ÖÃ¯¤«¤¤¤¤¿Í¾Ò²ð¤·¤Æ¡ª¡×¤ÈÍê¤ß¹þ¤àÁê¼ê¤È¤¤¤¨¤ÐÍ§Ã£¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¿È¤Î²ó¤ê¤Î°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤«¤éÁÇÅ¨¤ÊÃËÀ¤ò°ú¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À500Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡ÖÈà»á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ø°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¡Ù£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÄ¹¤¤´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö½¬¤¤»ö¤ÎÀèÀ¸¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿È¸µ¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö²¸»Õ¡×¤¬ÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤ª¸«¹ç¤¤Åª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¤ª»Õ¾¢¤µ¤ó¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡ÛÄ®Æâ²ñÅª¤Ê¹Ô»ö¤¬±ï¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×
¡ÖÀ¤ÏÃ¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡ØºÐ¤¬¶á¤¤¤«¤é¡Ù¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Èà¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¶á½ê¤Î¤ª¤Ð¤µ¤óÆÃÍ¤ÎÃÏ¸µ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÎÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â·ø¼Â¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡ÛÊÌ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤ÆºÆ²ñ¤¹¤ë¡Ö¹ç¥³¥ó¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÃËÀ¡×
¡Ö¹ç¥³¥óÃç´Ö¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢£³²óÌÜ¤Çº£¤ÎÈà¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹ç¥³¥ó¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Áê¼ê¤ÈÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¡¢ÊÌ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÆ¤Ó¹ç¥³¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÆ±»Î¤ÇÍø³²¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¶¨ÎÏÂÎÀ©¤òÉß¤¯¤Î¤¬¸úÎ¨Åª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¥Î¥ê¤ä´¶³Ð¤¬¶á¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ö½÷Í§Ã£¤ÎÈà»á¡×
¡Ö¿ÆÍ§¤ÎÈà»á¤¬º£¥«¥ì¤Î¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¤Ç¡¢£´¿Í¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤¬ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤½÷Í§Ã£¤ÎÈà»á¤«¤é¡¢ÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¡×¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç²ñÏÃ¤¬À®Î©¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢µ¤·Ú¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¶á½ê¤Î¥Ð¡¼¤Ê¤É¡Ö¤è¤¯¹Ô¤¯¤ªÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×
¡Ö¾ïÏ¢¤ÎÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤¯¹Ô¤¯¤ªÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬ÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¾ïÏ¢Æ±»Î¤Î±ï¤ò¼è¤ê»ý¤Ä²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤Î¤½¤Ð¤Ë¡ÖÆëÀ÷¤ß¤ÎÅ¹¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤´¶á½ê¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡ÛÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¡×
¡Ö´é¤Ê¤¸¤ß¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ø¤³¤¤¤Ä¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Á¤ã¤¨¡Ù¤Èº£¤ÎÈà¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ï·Ù²ü¿´¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤ÇÎø°¦¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¼Â¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÖºÐ¤Î¶á¤¤·»Äï¡¦»ÐËå¤ä¥¤¥È¥³¡×
¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¯Îø¥Ð¥Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢º£ÅÙ¡¢Í§Ã£¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¡Ù¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë·»Äï¡¦»ÐËå¤ä¥¤¥È¥³¤«¤éÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£Æù¿Æ¤æ¤¨¤Ë¡ÖÊÑ¤ÊÃË¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë´í¸±À¡×¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û²¿¤«¤ÈÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤¡Ö¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¡×
¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÎ¼Á¤Î²ñ¼Ò¤À¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Þ¤ÇÀ¤ÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¤¬ÃÎ¿ÍÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ãç¤ò¼è¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Èµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿µ½Å¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ë±ï¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖÉô³è¤ä¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÀèÇÚ¡×
¡Ö¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¡Øº§³èÃæ¤Ç¤¹¡Ù¤È¥¢¥Ô¤Ã¤¿¤é¡¢OB¤Î¤Ê¤«¤«¤é¾ò·ïÄÌ¤ê¤ÎÃËÀ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢³ØÇ¯¤Î°ã¤¦Éô³è¤ä¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÀèÇÚ¤¬¡¢ÃËÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é´Ø·¸¤¬ÎÉ¹¥¤ÊÀèÇÚ¤Ë¤Ï¡¢±óÎ¸¤»¤º¤ËÍê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½Ð²ñ¤¤¤Ï¿Í¤È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£Æ±À¤Âå¤ÎÍ§¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ³°¤ÊÃËÀ¤Ë½ä¤ê¹ç¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¸â ÂöËá¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯4·î10Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×500Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
